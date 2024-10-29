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佛朗明哥舞蹈 11月2日、9日再次開班 三人小組成行

紐約訊
台灣舞蹈家黃珊珊11/2再開佛朗明哥舞蹈班
台灣舞蹈家黃珊珊11/2再開佛朗明哥舞蹈班

台灣佛朗明哥舞蹈名家黃珊珊來美多月並開課教授佛朗明哥舞蹈在僑胞對佛朗明哥完全陌生的環境下創出了一定的認同並開始受各界所愛載黃老師將於11月份再度開課課程逢星期六中午2:00-4:00並採取小班制滿三人即可小組開課地點42-32 162nd St, Flushing NY 11358。收費為$200八堂課， 即日起報名就送佛朗明哥手工舞裙（價值$60）。

由於佛朗明哥舞是一種肢體很個性化的舞蹈，有助於緩解都市人的緊張生活，佛朗明哥舞在世界各地，非西班牙語的國家中，也得到了迅速的推廣。在亞洲，日本、韓國、臺灣、中國的香港及上海和廣州等地，現今佛朗明哥舞己成了另一種新型的娛樂健身方式。光在東京就有上千家佛朗明哥舞蹈學校。在香港佛朗明哥更搭配有與傳統古典吉他音樂會，場場爆滿。台灣歌手蔡依林在演唱歌曲《海盜》、鄭中基在演唱歌曲《第一眼的愛情》、南夢宮的射擊電玩《空戰奇兵：貝爾卡戰役》時就伴舞就選擇佛朗明哥舞。2022Dior（迪奧）新產品發表會，也首選佛朗明哥，一開場就把發表會，帶入了熱情、新潮、快活的氣氛！可見佛朗明哥的魅力越來越受人們肯定！

黃珊珊老師是台灣佛朗明哥舞蹈老師賴秀峰的得意門生，這次來美國移民定居開課教授舞蹈，讓佛朗明哥能夠開啟華人舞蹈的新視野，黃老師將佛朗明哥舞蹈傳揚紐約地區普遍化！帶進華人社區！這舞蹈今年受到華人區各個年終派對邀請表演，由黃老師帶領學生的小團體佛朗明哥舞，把女性力與野性美的魅力，充分顯露！黃珊珊老師說佛朗明哥有很多優點，可以單獨跳表現出力與美，免去找舞伴的困擾，也可以團體跳，除了表現魅力與吸引力！表演的時候，更可以獲得在場絕大多數人的肯定！嘆為觀止！歡迎有興趣的朋友們一起參與！

佛朗明哥舞蹈班報名電話（516）301-0272或（347）556-5598歡迎查詢

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