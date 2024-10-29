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四季酒業再次舉辦飛天茅臺品鑒會百年東方佳釀驚艷紐約客

紐約訊
四季酒業再次舉辦飛天茅臺品鑒會現場嘉賓驚歎東方佳釀的魅力。
四季酒業再次舉辦飛天茅臺品鑒會現場嘉賓驚歎東方佳釀的魅力。

在金秋的季節裡，美國四季酒業公司於長島市的川派「夜宴」餐廳，再次舉辦了一場盛大的茅臺品酒會。這次品鑒活動延續了春季活動的熱度，吸引了更多社區名流和商業領袖。與會的賓客不僅再次品嘗到了享譽全球的飛天茅臺，也進一步體驗了來自中國的悠久酒文化。

四季酒業公司為這次品酒會精心策劃，特別選擇了茅臺這款中國百年醬香型白酒作為核心，讓賓客們深入體會其獨特風味。在活動中，賓客們被邀請參與品鑒，感受飛天茅臺的香氣與味覺的層次，這款名酒的厚重與細膩口感再次成為焦點。許多與會者表示，這不僅僅是一次品酒會，更是一場文化盛宴。

為了增強這次活動的體驗感，主辦方還特邀紐約知名中餐主廚，呈上多道精美中式料理，與茅臺的香氣完美融合，讓整個品酒會更具層次感。現場嘉賓不僅欣賞到中國酒文化的精髓，還能享受美食與美酒的絕妙搭配。

四季酒業公司自1982年成立以來，已成為美國最具歷史的亞洲酒類進口商之一，並且持續將中國的頂級白酒推廣至北美市場。此次的茅臺品鑒會再次強調了公司在促進中美文化交流中的重要角色。他們的努力不僅限於將高品質的中國白酒帶到美國消費者的餐桌上，也透過品酒會等活動，推動了東西方文化的碰撞與融合。

隨著中國酒文化在國際上的影響力日益增強，這類活動將進一步推動文化的互動和理解。四季酒業公司強調，不論是酒品還是文化的交流，這都是一種跨越時間與空間的深刻聯結。透過這樣的品酒會，賓客不僅僅是在品嘗美酒，更是參與了一場文化的交融。未來，隨著文化的深入交流，中國白酒文化的影響力將會像茅臺的釀造過程一樣，歷久彌香。

長島市

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