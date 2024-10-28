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專家指導如何申請理想大學： 11月16日升學講座報名中

紐約訊
11月16日免費講座助力升學： 深入解析大學申請流程與技巧。世界日報／提供
11月16日免費講座助力升學： 深入解析大學申請流程與技巧。世界日報／提供

世界日報將於11月16日(周六)下午1點30分於法拉盛喜來登飯店7樓，舉辦「升大學教育講座」，幫助家長和學子在升學道路上，獲得關鍵資訊和實用指導。這項講座邀請到三位不同領域講師，分享專業見解和寶貴經驗，歡迎民眾參考文末網址，線上報名參加。

隨著大學申請季節的到來，許多家長和學生開始感受到升學壓力。在這個重要時刻，了解最新的申請趨勢、時間規劃及如何在競爭激烈的申請過程中脫穎而出，對於即將升入大學的學生至關重要。故此，世界日報特邀三種不同領域的講師，為升學之路指點迷津。

受邀主講的曾翎毓(Tiffany Tzeng)是紐約大學(NYU)招生總監，擁有賓州大學華頓商學院教育碩士學位的背景。她涵蓋加州大學、康乃爾大學等名校的招生團隊經驗。在本次講座中，她將為大家帶來「美國大學申請： 時間規劃解析與最新趨勢內幕指南」。她將深入解析美國大學的招生流程，並分享招生官如何評估申請材料的寶貴資訊。對於在高中四年期間如何打造強有力的學術背景、課外活動參與以及領導力的培養，她也會給予具體的建議。

另一位主講人王稚鶴(Jeremy Wang)，是湯森．哈理斯高中的雙語輔導教師暨升學指導員，長期輔導學生準備大學申請。王稚鶴將主講「如何申請理想大學」，他將介紹如何針對不同類型的大學做好準備。此外，他還會詳細講解申請大學的流程及材料，包括擇優錄取的標準和如何準備申請獎學金與助學金。對於即將畢業的2025屆學生，他還會解析最新的申請政策和變化，指導學生為即將到來的申請做好萬全準備。

還有一位講員黃維祥(Steven Huang)，現為哥倫比亞大學經濟系學生，將分享他成功申請名校的經驗與秘訣。作為學術成績優異的學生，他將探討如何在申請過程中展現自我，並分享撰寫個人履歷的技巧。此外，黃維祥亦將分享他在陳述學術和課外活動背景方面的心得，同時他也會給予即將申請大學的學生們一些寶貴建議，指引他們在激烈的競爭中脫穎而出。

總之，無論您是準備申請美國名校的學生，還是為孩子的升學之路提供支持的家長，本次講座都將會為您提供實用建議和策略，引導您深入了解申請流程中的每個環節，從選擇大學到準備材料再到面試策略，確保您在升學路上，做足準備而信心滿滿。此番講座機會難得，無論您身處哪個申請階段，都能從這次講座中找到對自己有幫助的資訊。名額有限，歡迎提前免費報名： https://bit.ly/edu1116。

請掃二維碼報名。
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升學 世界日報 加州大學

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