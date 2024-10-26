堡壘（Rampart）法律集團提供企業主及專業人士全面性的商業法律保障

掃描堡壘法律集團微信QR，為自身與企業獲得最佳法律服務

堡壘（Rampart）法律集團由律師James Hou領導的一個小團隊組成。專長處理商業和個人法律需求不可分割的人。如:專業人士和企業主。 堡壘 (Rampart）模式可比家庭醫生的模式。定期為雇主進行檢查，及早發現問題，並長期規劃資產甚至健康。 擁有一個瞭解你自身、企業相關法律甚至是企業主的財務及健康狀況的專業法律專業人士對專業人士或是企業主是絕對值得的，不僅可以在合法下保護自身及企業並可許多未知的陷阱。堡壘（Rampart）法律集團可以在內部完成大部分“程式”。公司註冊、合同、租賃、信託和遺囑。這些不僅僅是簽署和存檔的檔，更是專業人士及企業主目標和希望的書面表達。預見客戶的法律需求，並幫助他們利用法律的優勢，為下一代建立更大的成就，這便是堡壘（Rampart）法律集團。

Rampart Law Group 的首席資深律師James Hou畢業于杜蘭大學法學院，並曾擔任杜蘭海事法律期刊的編輯。在為企業和政府機構提供了十多年的法律諮詢服務後，侯超群創立了Rampart Law Group，致力於為企業主提供法律服務。曾在美國參議院工作的他，曾為美國陸軍服役九年，包括在101空降師隨軍前往伊拉克的任務。他還積極參與志願工作，包括為特殊需求家庭提供無償法律服務，並協助阿富汗難民的安置和融入工作。

負責人James介紹，Rampart（堡壘），意指為客戶創造的安全空間，在Rampart內客戶可以公開談論他們的計畫和挑戰。並可以與法律專家仔細商議，從而在外界自信地回答問題和做出決策。與其他律師事務所不同，堡壘（Rampart）法律集團優先考慮輕鬆和開放的溝通。短信、電子郵件、微信 、WhatsApp、咖啡見面、Zoom會議或就餐時，靈活的滿足客戶需求。

James說，法律如同一把保護傘。像富人花費大量金錢聘請保鏢，因為他們重視預防風險，保障家人和個人的安全是無價的。而專業律師便是為生活上提供無法不在的保障。遇到離婚問題時找離婚律師，遇到收債問題時找收債律師，遇到驅逐租戶問題時找驅逐律師。這種逐案聘請律師的做法在面對複雜的法律環境時卻有著事倍功半的出奇效果。

在美許多重視自身權益的專業人士、企業家或知名人士便是採取擁有一個隨時可聯繫的律師，該律師充分瞭解你的背景。在未來的任何法律問題，如離婚、債務追討、驅逐等問題都避免問題或至少簡化問題的方式來處理。富有且有知識的人士使用律師就像在廚房烹飪。一兩件好的工具，隨時保持在身邊，維護良好，用戶熟悉，上手且效果好。隨時準備解決任何出現的問題。

近期知名影星-莎朗史東，在接受《好萊塢報導》採訪時透露，2001年正值事業巔峰期時的，突然中風 而臥床了很長時間。生病期間，受到信任的人利用轉移了她的資產，甚至連冰箱、手機和其他一切東西都被轉到了別人的名下。此案件中提醒了世人：預防“無行為能力”比遺產分配更重要。更重要的教訓是，遺產規劃不僅僅是遺囑；還須為可能失去行為能力的情況做好準備。這可比安排去世後資產分配更為重要。

試圖通過節省律師費用來處理法律事務，最終往往會帶來更大的財務負擔和心理壓力。堡壘（Rampart）法律集團量身為客戶從開始就做好法律規劃，不僅能避免未來的麻煩，還能為您節省時間和金錢。聰明的業主明白，如何在問題發生前做好準備的重要性。這種前瞻性思維不僅能幫助他們在競爭中脫穎而出，更能保障他們的長期利益。

提醒專業人士或企業主在當今瞬息萬變的商業環境中，法律問題無處不在。無論是投資 、資產管理，還是業務運營，聘請經驗豐富的律師團隊，是一項明智且必不可少的投資。

堡壘（Rampart Law Group PLLC）法律集團聯絡電話: 929.506.8823（英文）

832.657.7657（中文）郵箱：[email protected]地址：99 Hudson Street，Suite 529，New York, NY 10013