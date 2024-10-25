《國醫堂》范樹國中醫學教授淺談老年性慢性支氣管炎的中醫治療

范樹國 許英教授為飽受疾病折磨的病患進行針灸，推拿的輔助治療

紐約法拉盛 王子街39-07《國醫堂》是【美國替代醫學】中治療效果最佳的高級中醫診所之一。由范樹國、許英主任醫師中醫學教授主理。兩位教授不但善於運用中醫藥治療各種常見病和多發病；更重要的是善於運用中醫藥治療主流醫學儀器檢測 不出病因的疾病和主流醫學用儀器可以檢測出病因又無藥治愈的頑固性疑難病症。而且，《國醫堂》的治療還具有見效快，無痛苦，治愈率高，費用低的特點。

范樹國醫師介紹：老年性慢性支氣管炎，是老年人身體隨著年齡逐漸衰退引起肺臟及氣管和支氣管組織彈性減弱的功能性障礙。

治療咳嗽氣喘，主流醫學的抗生素類藥物不能殺死病毒。因此，這種藥物對大多數患者治療無效。因為，該病多由病毒引起。另外，通常使用的咳嗽噴霧劑，雖然有短暫效果。但是，它只能“治標不治本”，長期反複使用，其副作用較大，反而傷害身體。

老人慢性支氣管炎?西醫病名，中醫稱之?老年性“咳嗽”或者“哮喘”。中醫藥千年經驗總結告訴世人可以從根本治愈該疾病。它是目前各種醫療方法中最好的治療方法和措施。

患者往往最易出現咳嗽，吐痰，痰液呈泡沫狀，色白而稀；或咳嗽吐黃色稠粘樣痰液；有的幹咳少痰；有的咳嗽痰多；有的咳嗽氣喘甚至髮出哮鳴聲；有的出現陣咳十至二十分鐘不止；氣緊胸悶難忍，臉部漲紅，雙目充血，眼瞼浮腫；四肢冰涼或水腫；或者咳嗽痰中帶血，或者心累氣短，甚至呼吸迫促出現病情危重症狀。

該病多先由急性支氣管炎轉化為慢性支氣管炎。急性支氣管炎，通常由感冒和流感 （流行性感冒）病毒引起。它的髮生還與抽菸、居住環境的空氣污染、灰塵或有毒氣體進入人體有關。

老年性慢性支氣管炎，多由年老體虛，肺氣失宣，腎不納氣所引起，如果治療方法不當，可能多年不愈。

老年性慢性支氣管炎，初起因感冒誘髮者，邪在太陽治宜疏風散寒、宣肺止咳；邪在少陽宜和解表裡、宣肺平喘；邪在太陰宜健脾利溼，化痰止咳、宣肺平喘；邪在少陰宜溫腎壯陽、化氣利水、宣肺止咳平喘。

總之，治愈老年性慢性支氣管炎的咳嗽，其病位看似在支氣管和氣管，其實質是在肺、脾、腎。治標，宜化痰除溼、滌痰消飲，以輸通氣道；治本，宜補肺氣、健脾胃、溫補腎元才能徹底治愈。

法拉盛王子街39-07《國醫堂》抱?中華文明“醫者，父母心”的理念，精誠?大?提供傳統中醫治療服務。歡迎大家來電預約、諮詢。

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