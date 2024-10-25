我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

《國醫堂》范樹國中醫學教授淺談老年性慢性支氣管炎的中醫治療

紐約訊
范樹國 許英教授為飽受疾病折磨的病患進行針灸，推拿的輔助治療
范樹國 許英教授為飽受疾病折磨的病患進行針灸，推拿的輔助治療

紐約法拉盛王子街39-07《國醫堂》是【美國替代醫學】中治療效果最佳的高級中醫診所之一。由范樹國、許英主任醫師中醫學教授主理。兩位教授不但善於運用中醫藥治療各種常見病和多發病；更重要的是善於運用中醫藥治療主流醫學儀器檢測不出病因的疾病和主流醫學用儀器可以檢測出病因又無藥治愈的頑固性疑難病症。而且，《國醫堂》的治療還具有見效快，無痛苦，治愈率高，費用低的特點。

范樹國醫師介紹：老年性慢性支氣管炎，是老年人身體隨著年齡逐漸衰退引起肺臟及氣管和支氣管組織彈性減弱的功能性障礙。

治療咳嗽氣喘，主流醫學的抗生素類藥物不能殺死病毒。因此，這種藥物對大多數患者治療無效。因為，該病多由病毒引起。另外，通常使用的咳嗽噴霧劑，雖然有短暫效果。但是，它只能“治標不治本”，長期反複使用，其副作用較大，反而傷害身體。

老人慢性支氣管炎?西醫病名，中醫稱之?老年性“咳嗽”或者“哮喘”。中醫藥千年經驗總結告訴世人可以從根本治愈該疾病。它是目前各種醫療方法中最好的治療方法和措施。

患者往往最易出現咳嗽，吐痰，痰液呈泡沫狀，色白而稀；或咳嗽吐黃色稠粘樣痰液；有的幹咳少痰；有的咳嗽痰多；有的咳嗽氣喘甚至髮出哮鳴聲；有的出現陣咳十至二十分鐘不止；氣緊胸悶難忍，臉部漲紅，雙目充血，眼瞼浮腫；四肢冰涼或水腫；或者咳嗽痰中帶血，或者心累氣短，甚至呼吸迫促出現病情危重症狀。

該病多先由急性支氣管炎轉化為慢性支氣管炎。急性支氣管炎，通常由感冒和流感（流行性感冒）病毒引起。它的髮生還與抽菸、居住環境的空氣污染、灰塵或有毒氣體進入人體有關。

老年性慢性支氣管炎，多由年老體虛，肺氣失宣，腎不納氣所引起，如果治療方法不當，可能多年不愈。

老年性慢性支氣管炎，初起因感冒誘髮者，邪在太陽治宜疏風散寒、宣肺止咳；邪在少陽宜和解表裡、宣肺平喘；邪在太陰宜健脾利溼，化痰止咳、宣肺平喘；邪在少陰宜溫腎壯陽、化氣利水、宣肺止咳平喘。

總之，治愈老年性慢性支氣管炎的咳嗽，其病位看似在支氣管和氣管，其實質是在肺、脾、腎。治標，宜化痰除溼、滌痰消飲，以輸通氣道；治本，宜補肺氣、健脾胃、溫補腎元才能徹底治愈。

法拉盛王子街39-07《國醫堂》抱?中華文明“醫者，父母心”的理念，精誠?大?提供傳統中醫治療服務。歡迎大家來電預約、諮詢。

電話：929-607-3738，

診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354

網 站：Website: www.guo-yi-tang.com

電子郵箱 Email:   [email protected]

(欲了解詳情請上本網站查詢）

范教授行醫近五十多年，許教授針灸行醫超四十年，妙手仁心，幫助無數病患
范教授行醫近五十多年，許教授針灸行醫超四十年，妙手仁心，幫助無數病患

檢測 法拉盛 流感

上一則

研究發現全新地層破裂型態 能量釋放核心跨越紐約這幾區

下一則

紐約客談／停車場安全法案 有改善空間
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

許英教授淺談中醫治療女性不孕症

許英教授淺談中醫治療女性不孕症
磐石律所姚旦律師 專精遺產法淺談遺產遺囑

磐石律所姚旦律師 專精遺產法淺談遺產遺囑
宏冠正大保全公司 淺談日常防盜系統種類及重要性

宏冠正大保全公司 淺談日常防盜系統種類及重要性
國醫堂范樹國教授淺談人壽120歲的理論基礎

國醫堂范樹國教授淺談人壽120歲的理論基礎

熱門新聞

法官宣判鄧海燕將面臨27年監禁。(記者高雲兒／攝影)

鄧海燕槍殺情夫判27年 死者兒：父親無法看到我大學畢業

2024-10-17 13:43
試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
紐約長島房地產市場在今年上半年持續升溫，截至今年6月底，長島的單戶住宅、共管公寓和合作公寓的中位價格相比去年同期上漲了11.7%，創下歷史新高。(本報檔案照)

紐約長島房價續飆創歷史新高 大頸等華人聚集區增幅猛

2024-10-18 12:22
紐約州長霍楚(左)與前副幕僚長孫雯(右)曾在法拉盛一起用餐。霍楚一再表示孫雯是前州長葛謨所任用，也只是中層官員。（本報資料照片）

華爾街日報：孫雯案揭中國欲透過同鄉會影響美國政治

2024-10-23 10:02
電網升級工程影響範圍廣大，華裔居民擔心施工將帶來交通不便及汙染。圖為貝爾大道。(記者高雲兒／攝影)

電網升級2026年將動工 紐約皇后區、長島居民憂交通和汙染

2024-10-19 07:50
暌違三年後，紐約市著名景點「The Vessel」將於21日重新開放。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約The Vessel周一重新開放 從地板到天花板加裝鐵絲網防自殺

2024-10-20 08:11

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值