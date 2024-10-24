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富康醫療華埠社區中心25週年誌慶

紐約訊
圖: 富康醫療特別向19家支持安寧療護社區教育活動的機構頒發感謝獎，世界日報為其中一員。
圖: 富康醫療特別向19家支持安寧療護社區教育活動的機構頒發感謝獎，世界日報為其中一員。

富康醫療 (VNS Health)於10月17日在紐約中華公所舉辦華埠社區中心25週年及華埠退休居民社區服務18週年慶祝活動，數百名醫療代表、政界代表、社區人士、義工及耆老歡聚一堂，場面熱鬧。富康醫療並頒贈社區領導獎予中華公所、華埠社區中心及華埠退休居民社區服務最年長會員及義工表揚獎。富康醫療特別向19家支持安寧療護社區教育活動的機構頒發感謝獎。

行政副總裁(John Burke) 致詞時表示，富康醫療自1893年成立以來，不斷為紐約社區有需要的人提供全面的醫療照護服務，如今，富康醫療每天都有超過51,000名患者、健保計劃成員和客戶接受我們的護理，其中包括居住在華埠社區的數千名老年人。John Burke表示，我們與紐約華人社區的關係是長期而珍貴的。雖然這種聯繫可以追溯到幾十年前，但在1999年開設華埠社區中心時，這種聯繫上升到了一個新的水平。

在過去25年裡，富康醫療華埠社區中心已為超過30萬名客戶提供服務，並舉辦了超過10,000 場活動來支持紐約市的亞裔社區。由於這種關係，2006年紐約州授予富康醫療資金成立華埠退休居民社區服務。自那時起，華埠退休居民社區服務照顧了超過1,400名華埠居民，與我們的社區合作夥伴，幫助他們在自己家裡和社區安穩舒適地生活。在華埠退休居民社區服務慶祝成立18週年之際，John Burke也特別感謝紐約市和州立法者及資助者的倡議和支持使富康醫療團隊能夠為華埠耆老提供關鍵服務。

當日99歲的伍金能在護理鄺婉玲陪同上台接受最年長會員表揚，富康醫療表示，近百高齡的伍金能仍然精神奕奕有賴定期看醫生及護理細心照顧外，還有保持樂觀生活態度和健康飲食，是康健長壽的秘訣。活動豐富，有包括富康醫療護理經理陳麗表演中國傳統舞蹈，2025年最新健保計劃簡介和幸運大抽獎。

如對富康醫療服務有任何疑問，請致電華埠社區中心（212）619-3072及華埠退休居民社區服務（212）619-3073。

圖:99歲的伍金能(中)在護理鄺婉玲陪同上台接受最年長會員表揚，並與富康醫療行政...
圖:99歲的伍金能(中)在護理鄺婉玲陪同上台接受最年長會員表揚，並與富康醫療行政副總裁John Burke(右五)及部門主管合照。

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