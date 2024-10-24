張蔚律師服務華人社區專業信託經驗豐富 親切有禮值得信賴

圖：張蔚律師專精信託,親力服務華人社區

近期一則「Medicaid討死者債，子女被迫賣遺產」的新聞引起華人 社區極度的重視。如何讓耆老們可無懼的享受低收入醫療保險 信託服務，讓移居北美、辛勤工作幾十年的僑胞所積累的資產，都能得到最佳的法律保障。歡迎有需求的僑胞致電或前往張蔚律師樓。

學養紮實豐厚的張蔚律師，是經手僑胞財產信託案件的不二人選。張律師指出，華人移民歷史悠久，很多人積累了多年的生活經驗，對美國法律和對自我資產的保護，也有了更加深刻的瞭解。然而，僑胞對於如何使用正確的法律途徑，將辛苦積存的資產傳承給下一代，則需更加審慎妥善行事。

張蔚律師表示，在美國各地，獲得醫療保健服務的受益人在過世後，資產追回是各州醫療補助辦公室所推行的強制性程式。而紐約的醫療補助資產追回更是令人生畏。州法規定，醫療補助可涵蓋已故受益人的遺產，甚至是那些可能一生都在努力儲蓄以供養親人的人。紐約醫療補助遺產恢復計劃 (MERP) 規則非常無情的，不僅可對經過遺囑認證的資產，還可對共同持有的財產、終身財產和信託內的資產提出索賠。而創建醫療補助信託則是最佳策略。

張蔚律師表示，多數在美華人對信託制度並不熟悉。其實信託制度在美早已行之有年，為成熟完善的法律體系。把財產放在不可撤銷的信託裡，便可以保護財產所有人，不受債務追討。許多華人都在美國安置不動產(居家房產)，還有很多人勤奮工作後，將所積累的經驗用來做生意，開創了自己的事業。但是在這個競爭相當激烈的市場環境中，不可避免會遇到起落，最終出現成功和失敗這兩種截然不同的結果。張律師提醒僑胞，為了避免個人資產受損，他的專業團隊會為每位僑胞量身定制最能保護個人資產的計劃，維護客戶的最大利益。年長者家庭可以保護自身產業，得以安享晚年，或將資產合法地留給下一代，這樣既保障了兒孫們的權利，也能讓自己的晚年福利得到保護。

張蔚律師樓專精遺產信託，買賣房產過戶、生意買賣簽訂合約和解讀租約、合約等服務。律師樓團隊陣容強大，處理案件快捷、精良、準確，絕不耽誤或浪費時間，收費合理。張蔚律師樓地址：136-20 38th Ave, #3A, Flushing, NY 11354(飛躍皇后大樓，Queens Crossing)，華語服務電話： 646-294-4582，英語服務電話：718-878-0228，電郵：[email protected]，網站：www.cheunglawoffice.com。