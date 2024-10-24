我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接受選民提問 強調執政非拜登政府延續

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

張蔚律師服務華人社區專業信託經驗豐富 親切有禮值得信賴

紐約訊
圖：張蔚律師專精信託,親力服務華人社區
圖：張蔚律師專精信託,親力服務華人社區

近期一則「Medicaid討死者債，子女被迫賣遺產」的新聞引起華人社區極度的重視。如何讓耆老們可無懼的享受低收入醫療保險信託服務，讓移居北美、辛勤工作幾十年的僑胞所積累的資產，都能得到最佳的法律保障。歡迎有需求的僑胞致電或前往張蔚律師樓。

學養紮實豐厚的張蔚律師，是經手僑胞財產信託案件的不二人選。張律師指出，華人移民歷史悠久，很多人積累了多年的生活經驗，對美國法律和對自我資產的保護，也有了更加深刻的瞭解。然而，僑胞對於如何使用正確的法律途徑，將辛苦積存的資產傳承給下一代，則需更加審慎妥善行事。

張蔚律師表示，在美國各地，獲得醫療保健服務的受益人在過世後，資產追回是各州醫療補助辦公室所推行的強制性程式。而紐約的醫療補助資產追回更是令人生畏。州法規定，醫療補助可涵蓋已故受益人的遺產，甚至是那些可能一生都在努力儲蓄以供養親人的人。紐約醫療補助遺產恢復計劃 (MERP) 規則非常無情的，不僅可對經過遺囑認證的資產，還可對共同持有的財產、終身財產和信託內的資產提出索賠。而創建醫療補助信託則是最佳策略。

張蔚律師表示，多數在美華人對信託制度並不熟悉。其實信託制度在美早已行之有年，為成熟完善的法律體系。把財產放在不可撤銷的信託裡，便可以保護財產所有人，不受債務追討。許多華人都在美國安置不動產(居家房產)，還有很多人勤奮工作後，將所積累的經驗用來做生意，開創了自己的事業。但是在這個競爭相當激烈的市場環境中，不可避免會遇到起落，最終出現成功和失敗這兩種截然不同的結果。張律師提醒僑胞，為了避免個人資產受損，他的專業團隊會為每位僑胞量身定制最能保護個人資產的計劃，維護客戶的最大利益。年長者家庭可以保護自身產業，得以安享晚年，或將資產合法地留給下一代，這樣既保障了兒孫們的權利，也能讓自己的晚年福利得到保護。

張蔚律師樓專精遺產信託，買賣房產過戶、生意買賣簽訂合約和解讀租約、合約等服務。律師樓團隊陣容強大，處理案件快捷、精良、準確，絕不耽誤或浪費時間，收費合理。張蔚律師樓地址：136-20 38th Ave, #3A, Flushing, NY 11354(飛躍皇后大樓，Queens Crossing)，華語服務電話： 646-294-4582，英語服務電話：718-878-0228，電郵：[email protected]，網站：www.cheunglawoffice.com。

華人 低收入 醫療保險

上一則

紐約MTA陷財政危機 運營低劣、乘客續流失

下一則

紐約客談／凝聚社區 需更多對話和聆聽
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

展現僑胞向心力 國慶委員會將訪台

展現僑胞向心力 國慶委員會將訪台
強颱襲中國海南 僑胞捐款近4萬

強颱襲中國海南 僑胞捐款近4萬
凱盛欣榕律師樓法拉盛布碌崙同步提供精凖高效一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓法拉盛布碌崙同步提供精凖高效一站式法律服務
繼承遺產花錢又費時 專家建議信託優於立遺囑

繼承遺產花錢又費時 專家建議信託優於立遺囑

熱門新聞

法官宣判鄧海燕將面臨27年監禁。(記者高雲兒／攝影)

鄧海燕槍殺情夫判27年 死者兒：父親無法看到我大學畢業

2024-10-17 13:43
執法人員於江士康(Scott Chiang，姓名均為音譯)搜出18支非法槍支，以及一本中華民國護照。(皇后區地檢處提供)

前FBI華裔探員 紐約住宅搜出大批非法槍械 被控242罪名

2024-10-16 19:24
試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
紐約長島房地產市場在今年上半年持續升溫，截至今年6月底，長島的單戶住宅、共管公寓和合作公寓的中位價格相比去年同期上漲了11.7%，創下歷史新高。(本報檔案照)

紐約長島房價續飆創歷史新高 大頸等華人聚集區增幅猛

2024-10-18 12:22
資深記者墨菲在疫情期間轉行成為一名急診護士。(截取自X@jarrettmurphy)

40歲轉行 紐約資深記者變急診護士不後悔

2024-10-16 16:21
紐約州長霍楚(左)與前副幕僚長孫雯(右)曾在法拉盛一起用餐。霍楚一再表示孫雯是前州長葛謨所任用，也只是中層官員。（本報資料照片）

華爾街日報：孫雯案揭中國欲透過同鄉會影響美國政治

2024-10-23 10:02

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝