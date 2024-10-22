Firstrade首席贊助美國癌症協會粉紅絲帶防治乳腺癌健行活動 上萬民眾參與

今年美國癌症 協會Making Strides Against Breast Cancer粉紅絲帶防治乳腺癌紐約皇后區 的健行活動於星期日(10月20日)在法拉盛科羅納公園（Flushing Meadows Corona Park ）成功舉行，是日天公作美，秋高氣爽，現場氣氛高漲，場面鼓舞感人，有上萬民眾和數以十計的隊伍參加。

作為領先的零佣金美國網路券商，Firstrade是本次活動首席贊助商。Firstrade在總裁John Liu先生的帶領下，組織了一個有30多位員工的團隊來支持這一項有意義的活動。大家全程參與，一起感受支持公益事業而帶來的喜悅。

Firstrade在現場最顯著的地方設立了資訊攤位，與大家熱情互動，發放多種為本次活動精心設計的贈品，包括T恤衫、網球帽、保溫水瓶等等，大受活動參與者的歡迎。

今年Making Strides Against Breast Cancer粉紅絲帶防治乳腺癌健行活動在全國150多個社區舉辦，科羅納公園是皇后區的活動現場。過去的三十年來，美國癌症協會Making Strides Against Breast Cancer運動團結了全美各地社區、公司和個人，發展成為美國最大、最具影響力的防癌運動，大大提高了人們的防癌意識和與癌症抗爭的意志。該活動讓大家共同為挽救生命的乳癌研究籌集資金，並致力於透過基本計劃和服務促進健康公平。

總部在皇后區的 Firstrade始終秉持「熱心公益，回饋社區」的信念，多年來一直都在積極參與當地社區的慈善活動，對防癌協會更有長久的支持。今年加大力度，成為皇后區防治乳腺癌健行活動的首席贊助商，堅定了 Firstrade 長期支持美國癌症協會及其在皇后區對抗乳腺癌使命的承諾。

Firstrade 總裁John Liu表示：「在 Firstrade，我們相信企業不僅要專注於業務發展，還應積極回饋社會。能夠支持這次粉紅絲帶防治乳腺癌健行活動，對我們來說是一個重要的機會，讓我們不僅能為受乳癌影響的家庭提供實際的幫助，也能提高公眾對乳腺癌防治的認識。我們希望大家在這次健康步行活動中，不僅能夠提升對乳腺癌的關注，還能收穫愉悅和歡樂，享受與社區共同努力的美好時光。」

為響應乳腺癌防治月，整個十月期間，每在Firstrade新開立一個證券 賬戶，Firstrade 將捐出10美元給美國癌症協會。每一個新賬戶都是為抗癌事業貢獻一份力量。

關於 Firstrade

在Firstrade，我們的核心理念一直都是建立在「客戶體驗第一優先」。我們以卓越的服務、最低的投資 成本，助力每一位客戶實現財富目標。

自 1985 年成立以來，Firstrade 成為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權和共同基金全部零佣金交易，並提供固定收益如聯邦政府債券 （ Treasury Bills, Notes & Bonds ）、地方政府債券（ Municipal Bonds ）、公司債券（ Agency Bonds ）與CD等投資產品。Firstrade提供全方位投資產品和工具及業界最低費用，以幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。在Firstrade，我們致力於追求卓越，將投資者體驗放在第一位。Firstrade是FINRA（美國金融業監管局）以及SIPC（美國證券投資者保護公司）成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com 。

關於美國癌症協會

美國癌症協會是致力於終結癌症的領先組織。110 多年來，我們不斷改善癌症患者及其家人的生活，是唯一結合倡導、研究與患者支持的抗癌組織。我們承諾每個人都應有機會預防、檢測、治療並戰勝癌症。了解更多，請訪問 cancer.org 或撥打 24 小時熱線 1-800-227-2345。您也可以在 Facebook、X（推特）和 Instagram 上關注我們。