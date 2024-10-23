王嘉廉社區醫療中心為社區民眾 開設免費糖尿病預防管理項目

圖:自10月24日起，王嘉廉社區醫療中心逢每週四舉辦免費糖尿病預防系列講座。

王嘉廉社區醫療中心將於皇后區法拉盛 開設為期一年的免費糖尿病預防系列講座。該項目由美國疾病管制與預防中心（CDC）支持，QARI亞協服務中心主講，旨在為成年就診者及社區民眾提供二型糖尿病方面的幫助與支持。

自10月24日起，醫療中心將每週舉辦講座，由專業的輔導員現場教授實用的健康技能，如何提升運動量、壓力管理和飲食選擇等。屆時將提供國語和廣東話教學，讓更多社區民眾能夠參與其中。

醫療中心醫務總監金曉星醫生表示：糖尿病是亞裔 所面臨的重要健康問題之一。這個項目將幫助參與者們學習健康管理的具體方法，從而有效降低罹患糖尿病的風險。

今年九月，王嘉廉社區醫療中心獲得了由聯邦資源與服務管理局（HRSA）頒發的「全國優質醫療服務領導獎—糖尿病」。作為全國僅六個獲此殊榮的機構之一，醫療中心也成為紐約州唯一一所連續兩年得到該獎項表彰的醫療機構，進一步彰顯了醫療中心在糖尿病護理方面的領先地位。

糖尿病預防管理項目系列講座定於每週四下午1時30分至2時30分，在皇后區法拉盛131-72號社區醫療中心的診所舉行，屆時將為到場參加者提供免費食品券。如需報名，請致電617-472-2200，或通過電郵QARI亞協服務中心（[email protected]）獲取更多資訊。