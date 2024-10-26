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天然果蔬冰棒店已於今秋隆重開業推出手工冰棒成分天然創新口味

紐約訊
天然果蔬冰棒店老闆李洪江手工製作彩色冰棒，成分天然，養生健康。
天然果蔬冰棒店老闆李洪江手工製作彩色冰棒，成分天然，養生健康。

位於華人聚居大學點大道上的天然果蔬冰棒店(Yummy Mandarin Popsicles)，已於今秋勞工節隆重開業。該店主攻創意無限，成分天然之手工無添加劑冰棒，全部本地製造，新鮮營養美味，不會增加身體負擔及有健康疑慮，是罕見少有的理想甜品。

該店老闆李洪江（Jason）自主研發冰棒，只此一家，別無分號。該店推薦的冰棒口味新奇獨特，很多都是市場所僅見，包括蓮藕、紫薯、香芋、菠菜、芹菜、胡蘿蔔、紅茶、紅豆、綠豆、西瓜、藍莓、芒果、火龍果、獼猴桃（奇異果）、酸奶和咖啡等十餘種，零售每根2元，購買20根以上，每根特價1.5元，並加贈2根。

李老闆說，該店冰棒全部在店內生產製作，不加任何不必要的添加劑，像是香精、糖精、防腐劑和化學劑。他精選本地種植及販賣的蔬果，加上美國品牌的牛奶或奶粉、白糖及水，成份單純自然，消費者可以放心食用。

祖籍山東的李老闆，2017年來美後，一直在布碌崙與皇后區輾轉開店，研發製作販售以蔬果為食材的手工麵食與冰品，五彩繽紛，賞心悅目，令人垂涎。李老闆提到北美世界日報健康版曾多度發表「植物營養素存在於不同色系的種類中，我們吃進去的蔬果顏色愈鮮豔、有愈多種色彩，就能吃到更多的植物營養素，愈能建構一張健康保護網。」總之，每天攝取足量的各色蔬果，使得營養均衡，就能有效抵抗病原體，防制健康大敵三高----高血壓、糖尿病及高血脂對人體的侵害。根據這項理論，李老闆以蔬果製作冰棒等食品，飽含自然界的天然色素與養分，不失為對人體有益的健康食品。

天然果蔬冰棒店地址: 18-35 College Point Blvd, Queens, NY 11356 (20th Ave路口，公車Q20A、Q65直達），電話:  718-799-0866/347-245-7669。

天然果蔬冰棒店老闆李洪江推薦本地出品的七彩天然冰棒，營養衛生。
天然果蔬冰棒店老闆李洪江推薦本地出品的七彩天然冰棒，營養衛生。

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