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糖尿病會“傳染”？做好這四點可以避免

紐約訊
百康仁德醫生集團（Rendr）的內科醫生伍建林呼籲改善生活習慣及定期體檢，以降低患病的風險。
百康仁德醫生集團（Rendr）的內科醫生伍建林呼籲改善生活習慣及定期體檢，以降低患病的風險。

說起糖尿病會遺傳，大家可能都有所耳聞。但您知道糖尿病還可能“傳染”嗎？

紐約百康仁德醫生集團（Rendr）的內科醫生伍建林（Jianlin Wu, MD）表示，無論是1型還是2型糖尿病，其發病都與遺傳有一定關聯。如果父母或兄弟姐妹有糖尿病病史，自己患上糖尿病的風險會更高。不過夫妻之間沒有血緣關係，任何一方患上糖尿病，另一方也有更高的患病風險呢？

伍建林醫生解釋道，這是因為夫妻之間往往“共用”相同的生活方式，不良的生活習慣也如出一轍。比如夫妻二人都愛吃高糖高脂的食物，或是都缺乏運動，這就導致糖尿病在夫妻之間“傳染”。同樣，這些不良的生活習慣也會由父母傳遞給兒女，和遺傳因素一起，共同構成下一代罹患糖尿病的風險因素。

即使家中父母或兄弟姐妹有糖尿病史，大家依然可以改善生活習慣來降低患病的風險。如

1. 健康飲食：選擇新鮮的全穀物、水果、蔬菜，盡量避免高糖、高脂、低膳食纖維的飲食，以及各種加工食品和酒精；

2. 適量運動：每週進行至少150分鐘的有氧運動，如快走、打太極拳、遊泳等。至於運動強度，個人的感覺大概是：運動時有點用力，心跳和呼吸加快但不急促。

3. 控制體重和腰圍。盡量將身體質量指數（BMI）保持在18.5～23.9 kg/m2之間。控制腰圍，避免腹型肥胖（也就是人們常說的“蘋果型肥胖”），女性少於85cm，男性少於90 cm。

4. 定期體檢。儘管大家可以通過儀器在家自我檢測血糖，但由於血糖儀大多採集指尖血液，測試結果波動大、不夠精準。大家應該每半年至一年進行一次體檢，抽取靜脈血液，檢查糖化血紅蛋白（A1c）。這一結果反應的是過去三個月的血糖水準，結果更為精準。

此外，大家也要學會排解壓力、規律作息，保持良好的身心狀態。這對預防和控制糖尿病都大有幫助。伍建林醫生（Jian Lin Wu, MD）在百康仁德（Rendr）旗下的兩家診所看診，歡迎致電預約。布魯克林58街839號5樓，電話：（347）770-8009；布魯克林85街2486號，電話：（646）854-3624。

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