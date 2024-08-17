《國醫堂》范樹國教授淺談中醫治療養生的意義

范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」

紐約法拉盛 王子街39-07《國醫堂》高級中醫診所，是【美國替代醫學】中治療效果最佳的中醫診所之一，由范樹國、許英中醫主任醫師中醫學教授主理。許英是中國衛生部外派美國中醫針灸高級專家代表，范樹國被美國政府授予中醫針灸傑人才殊榮的中醫師。診所稟承“懸壺濟世”中醫千年傳統理念，以治病救人為宗旨，以造福人類健康長壽為己任。

范樹國中醫學教授介紹說： 中醫養生歷史悠久，方法很多，功效顯著。《國醫堂》以多年另辟蹊徑，創立出“中醫藥治療養生方法”，研製成功「范氏長壽散」，力推將人類壽命向120歲以上延伸。

臨床無論是養生還是治病實踐證明，成效顯著。深受大眾歡迎！

中華文明，自古以來，多少英雄豪傑，文人墨客對“人生苦短”抒發了萬般無奈的感悟，留下無限的遺恨和追尋無門的悲鳴：

“螻蟻尚且偷生，何況人乎？” “人生幾何？譬如朝露，去日苦多”。 “人生幾十年，轉眼一瞬間”。 “烈士暮年,壯心不已”！ “念天地之悠悠，獨愴然而涕下！ “莫等閒、白了少年頭，空悲切”！

作為現代人，研究人生價值，發掘生命潛能，延長人類壽命，總結經驗，前景無量，意義非凡。1、養生是為自己，不是為別人。養比不養好，能夠長期堅持為最好。2、養生不能讓你立刻年輕10歲。而是過10年後，周圍的人都老了10歲，而你可能還是今天年輕的樣子。3、養生不能讓你疾病立即袪除痊愈。再過10年你身邊的人可能已經漸漸離去，而你卻健康地活著。 4、養生不能讓你發財致富，而10年之後，身邊的人可能為治病財富耗盡，而你卻強健地享受著人生。 5、養生不能讓你賺錢致富。而10年後周圍的人可能為治病到處借錢時，你卻衣食無憂逍遙樂觀。 6、雖然你為治療養生花了小錢，卻換來了健康，買來了長命。 7、總之，“健康的長壽”才是人生中的最大財富；才是你幸福人生的源泉。

作為【美國替代醫學】治療最有效的醫學體系之一的紐約法拉盛王子街39-07《國醫堂》高級中醫診所特別精治以下方面的疾病： 1、經其他多種方法久治不愈的疑難痼疾（俗稱絕癥）。 2、主流醫學檢驗出屬於免疫系統、內分泌系統、神經系統和消化系統等和其他方面無法治愈的疾病。 3、感染病毒所致的疾病，各種流行性傳染性疾病。 4、病毒引起的其他各種類型的疾病，如大多數由病毒引起的各種腫瘤 （癌癥）。 5、其他醫療體系沒有有效藥物治療的疾病。6、病人自覺非常痛苦，現代科學儀器檢測 不出任何原因的疾病。

法拉盛王子街《國醫堂》抱著“醫者，"，父母心”中華文明的理念，歡迎民眾致電預約、咨詢、瞭解相關治療服務。電話：929-607-3738，診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354。網站：Website: www.guo-yi-tang.com。 電子郵箱 Email: [email protected] (欲了解詳情，請上本網站查詢）