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漢藏草藥堂鄭聖星中醫師 治療尿頻尿急效果顯著

紐約訊
漢藏草藥堂科學中藥免煎易服對緩解病症療效顯著。
漢藏草藥堂科學中藥免煎易服對緩解病症療效顯著。

在飽經疫情的折磨下，很多男性因工作壓力、經濟壓力而心力憔碎、免疫力下降，內心產生一種強烈的無力感，人體陽氣自然不足，令身體的各個器官受到悲觀的心理影響，故導致人體的器官不能正常工作。無任您是命門火衰、還是腰膝酸軟，或是肝氣鬱結還是濕熱下注；鄭醫生都會運用他獨特的臨床經驗為不同體質的男性壯陽健身。

「漢藏草藥堂」是由紐約執照針灸中醫師鄭聖星醫生親自主理。鄭醫生有著豐富的臨床經驗和恩師鄭宗昌男科專家的傳承。鄭醫生說：「男性要預防陽痿，必須先升陽（壯陽）」！鄭醫生除治療肩、頸、腰膝的疼痛和頑固性失眠外，更擅長治療男科疾病，用中藥、針灸、艾灸為男性壯陽、治療陽痿及前列腺肥大引起的「尿頻尿急」。漢藏草藥堂採用的中藥是獲得澳洲TGA的GMP認證，並於2003年獲得中國SFDA和GDFDA的GMP認證，以安全、自然、本草的理念，製成的濃縮中藥的精華。在針灸的技術方面，鄭醫生是採用廣州中醫院男科專家鄭宗昌教授親自傳授的獨門技巧，專為男性疾病治療的特別療法，並配合古老的艾灸療法，真正做到針藥病除。

陽痿是指陰莖不能勃起或勃起不堅，以致不能進行與完成性交過程的一種病症。《內經》中稱為「陰痿」、「筋痿」。西醫學稱本病為勃起功能障礙。據統計40-70歲的美國男性中大約有1800萬人患有不同程度的陽痿。鄭醫生介紹造成陽痿的病因錯綜複雜，涉及到心理、神經、內分泌、血管、營養和藥物等因素；其因素如肥胖、吸煙、嗜酒、缺乏運動和性生活不規律等；與中醫的心、腎、肝、脾四髒關係密切。 「陰痿」有很多的證型：有屬憂鬱過度，抑損心脾證，治宜補心佐以健脾；有屬其年事已高，腎陽衰，五臟陰陽均失調，天癸已竭，性機能衰退證，治宜：溫腎陽，補五臟，添精生血；有屬濕熱下注，宗筋弛縱證，治宜：清熱利濕，疏肝解鬱；等等證型。

如果您有前列腺肥大的症狀，尿頻、尿急、排尿困難、尿流微弱，每晚要起床3-4次小便，小便完後又不能很快入睡，白天長期精神欠佳；有的患者雖有服用西藥，但又擔心西藥的副作用。鄭醫生提醒前列腺的患者，因西藥有不同程度的副作用，如頭暈、血壓突然下降、甚至會傷及臟腑。但中藥不會有任何的副作用，鄭醫生採用的是安全的科學中藥，藥方經驗獨到，藥效迅速；既能令患者大大改善尿頻尿急的症狀，縮尿固精，又能令患者有一個安穩的睡眠。

中醫提暢「治未病」，即是採取相應的措施，防止疾病的發生。鄭醫生一再強調：「男性要預防陽痿，必須從壯陽開始!」 運用中醫的望、聞、問、切和對症下藥，治療起來會事半功倍。漢藏草藥堂地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354 電話： (929)329-0191。開診時間：星期一，二，四，五，六上午10:00–下午5:00，星期三僅限預約，星期天休息。網址：zhengacupuncture.com

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