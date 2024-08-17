深耕中國藝術品市場30年的專業團隊中國嘉德秋季拍賣會北美徵集: 8/23紐約站

明毛氏汲古閣影宋抄本,成交價：RMB 46,000,000 約 USD 6,361,064

奔赴山海，步履不停。8月17日中國嘉德徵集團隊將啟動2024秋季拍賣 會北美徵集之旅，將先後奔赴舊金山 、洛杉磯 與紐約三大城市。中國嘉德2024秋季拍賣會北美徵集將於8月17日到訪舊金山、8月20日到訪洛杉磯，8月23日到訪紐約。相約舊雨新知，尋訪藝術珍品, 中國嘉德竭誠為您提供上拍評估於免費咨詢服務,為您的每件藝術藏品保駕護航

中國嘉德國際拍賣有限公司1993年成立於北京,擁有三十余年的中國文物藝術品經營管理經驗，每年定期舉辦春季、秋季大型拍賣會，以及「嘉德四季」拍賣會和網絡拍賣會。2023年，中國嘉德北京及香港全年總成交額62億元人民幣。中國嘉德專業而傑出的藝術品銷售團隊，為每件藏品量身定製出售策略，同時致力於為藏家提供卓越的服務及意見，竭誠為藏家提供上拍評估與免費咨詢服務。

此次公開徵集的範圍包括中國古代書畫、中國近現代書畫、中國當代書畫、古籍善本、金石碑帖、佛教典籍、文獻檔案、信劄手稿、名人手跡、中國各時期之古錢、金銀幣、銅板、金銀錠、紙鈔、有價證券類、郵票、實寄封片、郵政史料等。誠邀北美各地的藏家朋友蒞臨現場，讓我們歡聚一堂，共話友誼，共饗藝術的美好。讓古老藝術的菁華得以保存和傳承，基於這樣共同的理想，中國嘉德與北美的藏家朋友們心有靈犀，隔洋相知。無論是在世界經濟、金融中心紐約，還是華人在海外奮鬥起航的舊金山，或是在天使之城洛杉磯，都有中國嘉德的朋友，都給予過我們很多支持和厚愛。

感恩相伴，繼續同行。在美好的初秋，讓我們相逢在北美，共同書寫新的藝術佳話。

紐約（預約製）徵集時間：8月23日（星期五）10:00-12:30，14:00-18:00

徵集地點：中國嘉德北美辦事處505 Park Ave. 4th flr, New York, NY 10022

敬請預約電話：+1 212 308 8889

電子郵箱：[email protected]

紐約辦事處聯絡人：楊樂陶、塗娉婷