我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

深耕中國藝術品市場30年的專業團隊中國嘉德秋季拍賣會北美徵集: 8/23紐約站

紐約訊
明毛氏汲古閣影宋抄本,成交價：RMB 46,000,000 約 USD 6,361,064
明毛氏汲古閣影宋抄本,成交價：RMB 46,000,000 約 USD 6,361,064

奔赴山海，步履不停。8月17日中國嘉德徵集團隊將啟動2024秋季拍賣會北美徵集之旅，將先後奔赴舊金山洛杉磯與紐約三大城市。中國嘉德2024秋季拍賣會北美徵集將於8月17日到訪舊金山、8月20日到訪洛杉磯，8月23日到訪紐約。相約舊雨新知，尋訪藝術珍品, 中國嘉德竭誠為您提供上拍評估於免費咨詢服務,為您的每件藝術藏品保駕護航

　　中國嘉德國際拍賣有限公司1993年成立於北京,擁有三十余年的中國文物藝術品經營管理經驗，每年定期舉辦春季、秋季大型拍賣會，以及「嘉德四季」拍賣會和網絡拍賣會。2023年，中國嘉德北京及香港全年總成交額62億元人民幣。中國嘉德專業而傑出的藝術品銷售團隊，為每件藏品量身定製出售策略，同時致力於為藏家提供卓越的服務及意見，竭誠為藏家提供上拍評估與免費咨詢服務。

　　此次公開徵集的範圍包括中國古代書畫、中國近現代書畫、中國當代書畫、古籍善本、金石碑帖、佛教典籍、文獻檔案、信劄手稿、名人手跡、中國各時期之古錢、金銀幣、銅板、金銀錠、紙鈔、有價證券類、郵票、實寄封片、郵政史料等。誠邀北美各地的藏家朋友蒞臨現場，讓我們歡聚一堂，共話友誼，共饗藝術的美好。讓古老藝術的菁華得以保存和傳承，基於這樣共同的理想，中國嘉德與北美的藏家朋友們心有靈犀，隔洋相知。無論是在世界經濟、金融中心紐約，還是華人在海外奮鬥起航的舊金山，或是在天使之城洛杉磯，都有中國嘉德的朋友，都給予過我們很多支持和厚愛。

　　感恩相伴，繼續同行。在美好的初秋，讓我們相逢在北美，共同書寫新的藝術佳話。

紐約（預約製）徵集時間：8月23日（星期五）10:00-12:30，14:00-18:00

徵集地點：中國嘉德北美辦事處505 Park Ave. 4th flr, New York, NY 10022

敬請預約電話：+1 212 308 8889

電子郵箱：[email protected]

紐約辦事處聯絡人：楊樂陶、塗娉婷

拍賣 舊金山 洛杉磯

上一則

威廉波特少棒賽 台灣11比0大勝澳洲繼續挺進

下一則

OMNY卡說明會20日報好康 搭車省很大
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

助中藝術體操隊奪金有功 176公分俄國金髮教練氣質如「精靈女王」

助中藝術體操隊奪金有功 176公分俄國金髮教練氣質如「精靈女王」
加拿大野火 導致紐約霧霾再現

加拿大野火 導致紐約霧霾再現
威廉波特少棒賽 龜山國小8：0完封加國

威廉波特少棒賽 龜山國小8：0完封加國
「蘋果核計畫」6特殊高中學生 分享學習經驗

「蘋果核計畫」6特殊高中學生 分享學習經驗

熱門新聞

州府已與通訊公司達成協議，為全州低收入家庭提供折扣寬帶服務，用戶每月僅需15元即可享受網路服務。(記者范航瑜／攝影)

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

2024-08-16 06:52
無證客移民常在日落公園內隨處躺下睡覺。(林女士提供)

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

2024-08-11 07:55
紐約市府推出的電動滑板車項目遭到法拉盛華人社區反對，認為增加交通問題且價格昂貴。(記者高雲兒╱攝影)

共享電動滑板車入駐紐約法拉盛 居民嫌

2024-08-10 07:04
兇嫌暴打已倒在地板上的父親，隨後駕車離去。(網路影片截圖)

車衝撞、板手猛襲… 皇后區華男殘忍毆父被逮

2024-08-12 19:45
熱帶風暴黛比的殘餘部分9日影響紐約州，州長宣布進入緊急狀態。(美聯社)

熱帶風暴釀災情 紐約州府宣布進入緊急狀態

2024-08-10 08:00
涉案的位於紐約州新羅謝爾的New Soothing Day水療中心。(谷歌街景圖)

3華裔和1韓裔紐新兩州經營水療中心賣淫 遭警方搗毀

2024-08-13 20:00

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區