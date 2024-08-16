2024年華姐獲獎佳麗拜會麗興恆生集團

2024年美國華裔小姐競選獲獎佳麗拜會麗興恆生集團與多位集團董事經理負責人合影。

2024年美國華裔 小姐競選經已圓滿結束，在此次比賽中獲獎各佳麗日前親善拜訪大會冠名贊助珠寶獨家贊助商- 麗興恆生珠寶集團，並由該公司副總裁Katty Lau及Wendy Lau及多位董事頒發獎品。三名獲獎佳麗同時成為麗興恆生珠寶集團永遠的尊貴會會員。冠軍何楚寧榮幸成為麗興恆生集團品牌代言人。

獲得冠軍之何楚寧，亞軍潘家蕊及季軍張丁元各獲麗興恆生集團頒發集團專業設計師特別設計之18K白金鑽石鏈墜一套。何楚寧並獲得最佳晚装演繹獎座，最佳旗袍美態獎座及最佳晚裝演繹獎座。亞軍潘家蕊同時獲得最佳口才獎座及最佳才藝獎座。而季軍張丁元同時獲最上鏡小姐獎座。而佳麗李慧明則獲最佳短片獎座。林雅雯獲得友誼小姐獎座。

在珠寶show環節，冠軍何楚寧，亞軍潘家蕊，季軍張丁元在頒獎典禮上展示麗興恆生集團設計師所精心設計的三套高品珠寶。其中冠軍何楚寧展示大型足金飾物【金花盛開】，包括手工精細之金花大頸鏈，金花手鐲，戒指及耳墜；而亞軍潘家蕊展示18K白金高級紅寶鑽飾【紅雨隨心】，全套包括紅寶石項鏈、手鏈、戒指和耳環。而季軍張丁元則長示另一套婚嫁足金飾物【喜上加喜】，包括龍鳳雙喜大金鏈，大型龍鳳鐲及戒指，耳環。高級珠寶與華姐相輝映，艷麗無比，大受賓客歡迎。

董事經理馮啓勁指出，由於金價 不斷上升，龍鳳金飾已成爲僑胞們在婚嫁的必送禮物，同時亦具祝福及保值功效，故此是該集團近日最受歡迎的暢銷禮品。