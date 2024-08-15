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第一保健和亞美醫師協會慶祝文化教育活動舉辦成功續將為紐約居民提供醫療保健承保服務

紐約訊
第一保健與亞美醫師協會在華埠東百老匯社區辦公室舉辦重新認證宣傳活動取得成功慶祝儀式。
第一保健與亞美醫師協會在華埠東百老匯社區辦公室舉辦重新認證宣傳活動取得成功慶祝儀式。

紐約最大的非營利健康保險公司之一Healthfirst(第一保健)和亞美醫師協會(CAIPA)日前與社區和民選官員齊聚一堂，包括紐約州議員Grace Lee和紐約市議員 Christopher Marte，慶祝其重新認證宣傳活動取得成功，這使得92%第一保健會員能夠持續獲得醫療保險。相比之下，紐約州所有健康保險計劃的平均重新認證率為82%。

在COVID-19新冠疫情流行前，紐約人每年必須重新認證其參加醫療補助和基本計劃等承保計劃的資格。由於聯邦政府在疫情期間暫停了重新認證，紐約人在此期間自動維持了他們的醫療保險。在2023年3月疫情結束後，重新認證要求被恢復。考慮到會員和患者的需求，Healthf第一保健和亞美醫師協會聯手開展了全面的外展活動，以確保他們共同服務的個人能夠繼續獲得他們所依賴的福利和優質護理。

第一保健高級副總裁Errol Pierre指出﹕“作為一項為近200萬紐約人提供服務的超本地化健康計劃，我們明白，在重新認證過程中進行具有文化背景的教育將對某人是否失去或繼續獲得醫療補助覆蓋產生重大影響。我們與CAIPA一起成功開展了這項活動，不僅對我們的會員進行了教育，而且將我們對改善健康公平的承諾放在首位。”

該活動目標包括：(1)透過提高對即將發生的變化的認識來支持保留；(2)教育會員持續報告的重要性。亞美醫師協會醫生發揮了關鍵作用，因為他們仍然是為第一保健會員提供護理的主要介面。

亞美醫師協會會長劉季高醫生表示﹕「第一保健和亞美醫師協會是志同道合的組織，均致力於提供具有文化能力的護理，彼此對該合作成果感到非常興奮，並且很高興地知道，透過我們的關係，更多的紐約人能夠避免醫療保險的中斷。”

紐約州議員李榮恩(Grace Lee)稱：“除了語言和文化障礙之外，亞裔社區還面臨著許多挑戰，其中包括紐約市貧困率最高的地區。感謝第一保健和亞美醫師協會對社區的承諾，在社區中步調一致，提供優質照護。

紐約州議員李榮恩感謝第一保健和亞美醫協會為社區提供優質照護。
紐約州議員李榮恩感謝第一保健和亞美醫協會為社區提供優質照護。

醫療保險 疫情 紐約州

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