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法拉盛醫美中心CO2點陣鐳射 — 肌膚重塑、抗衰老

紐約訊
CO2點陣鐳射 —— 治療前後對比
CO2點陣鐳射 —— 治療前後對比

點陣雷射技術作為 一種微創操作技術，因其創傷較小而避免剝脫性鐳射嚴重的不良反應，治療效果明顯，恢復時間短，同時又可誘發足夠強烈的創傷癒合反應而達到較好的臨床效果。這種療法適用於所有年齡、皮膚類型和膚色的患者。

法拉盛醫美中心針對患者常見提問, 同時提供讀者參考如下:

(一)CO2點陣鐳射的效果:

1.重塑痤瘡和創傷後疤痕皮膚;2.改善粗糙和膚色不均;3.祛除痘坑痘印;4.減少細紋，深層皺紋和妊娠紋;

5.治療酒渣鼻、收縮毛孔;6.祛除老年斑等色素問題;7.提供可見的、持久的效果;8.刺激膠原蛋白、澎彈肌膚.

(二)治療後恢復期長嗎？

通常不需要在家靜養時間。治療結束後，你的皮膚會有些發紅，但幾個小時後就恢復正常; 如果你做了一個更激進的治療方案，在一周內你可能會有一些結痂脫皮。完成治療後，您可以立即恢復正常的日常活動。第二天你可能會覺得治療過的皮膚發紅，這是完全正常的。

(三)我需要多少次治療?

一般情況需要3-4次治療才能看到最大的效果。一些患者報告說，僅在一次治療後就看到了效果，但一般患者在最後一次治療後三個月才會看到最佳效果。這些數位是針對普通案例的，有些治療方案更強烈，會需要更多次的治療，也需要更長時間看到結果。另一方面，那些尋求修復的損傷最小的患者可能會發現他們需要的療程更少。當您進行諮詢時，我們的醫生將討論達到您特定目標的最佳次數。

有關詳情，請親洽法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。 預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）

法拉盛

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