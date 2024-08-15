珍惜傳統味 飴禮贈親朋「珍飴」月餅隆重上市

「珍飴」月餅隆重上市，各大零售點有售

在成功代理香港 某知名月餅品牌多年之後，紐約華人 商界聞人伍錫富先生(Frank Ng)的自創月餅品牌「珍飴月餅」，日前在紐約各大零售點面市，同時推出六個品種，傳統風味，品質媲美知名品牌，但價格十分實惠，可謂價廉物美，歡迎廣大消費者和公司行號訂購。

珍飴月餅的口號是:「珍惜傳統味，飴禮贈親朋」，向傳統致敬，由高級廚師研發獨特配方，不含有豬油，月餅皮薄料多，口感細膩，並沒有很多月餅有的肥膩感覺。在美國有多年食品和月餅進口和批發經驗的伍先生對自己的珍飴月餅品牌非常有信心。他從事食品進口數十年，對美國華裔消費者的喜好有深入了解，在創造這一月餅品牌時，他與廠家共同研究，前後四次修改了配方，力求各種原料搭配均衡合理，在保持口感佳的情形下，同時符合現代人的健康要求，如他特別要求廠家降低月餅的糖度等，力求做出完美的產品，供應美國市場。

伍先生舉例說，當家的「珍飴流心奶黃月餅」，其中的奶黃亦如某知名品牌一樣，切開後會有奶黃流出來，他並現場展示給記者們看。伍先生補充說，他認為自己的月餅更勝一籌，在記者會現場的記者們品嚐後亦十分贊賞。

珍飴月餅的鐵盒設計很雅致迷人，顏色選擇溫馨，配合特別設計的紙袋，給合了傳統及現代風，很適合送禮。伍先生介紹說，今年珍飴有下述六個品種上市:珍飴雙黃白蓮蓉、珍飴單黃白蓮蓉、珍飴純正白蓮蓉、珍飴單黃豆沙、珍飴純正冬蓉和珍飴流心奶黃月餅，相當有代表性，是傳統月餅中比較受歡迎的品種，消費者可各取所好。

伍先生說，「珍飴」月餅很合適送禮，與一些知名品牌相比，質量、口感不相上下，但價格卻十分實惠。特別是公司行號集體採購，更是超值。他保證大家的親戚朋友吃了都會稱讚。坊間的知名品牌，疫情 以後價格大漲，「珍飴」月餅變得太超值了。

對於很多人來說，月餅不僅僅是一種食品，更多的是一份傳統，一份期盼，一種承傳，也是一份歡聚與分享的喜悅。傳統風味的月餅在美國大受歡迎，更能滿足大家思念之情。新上市的「珍飴」月餅系列會成為大家的一個好選擇，男女老幼、華、洋均宜。

「珍飴」月餅由天福公司(TF International Corp.)總代理，公司電話：908 275 3503。地址：1320 W Blancke St., Linden, NJ 07036。電郵：[email protected]。