紐約足部整形中心開業20年專業團隊服務親切極佳業界口碑

圖：紐約足部整形中心專業的服務和親切的態度得到了廣大消費者的贊許。

紐約足部整形中心，一家專注於足部健康的醫療機構，近日推出了2024下年度更新款保健鞋，特別針對糖尿病患者的需求進行設計。這些保健鞋不僅外觀時尚，更重要的是中心提供了量身定制的服務，確保每位顧客都能得到最適合自己腳型的鞋子。這種個性化的服務對於糖尿病患者來說尤其重要，因為他們的腳部狀況需要特別的關注和護理。

宋英洙女士，紐約足部整形中心的負責人，她擁有豐富的行業經驗，深刻理解糖尿病對患者足部健康的嚴重影響。她強調，選擇合適的鞋子和鞋墊對於預防和治療糖尿病足至關重要。根據國際糖尿病聯盟和澳大利亞《糖尿病患者穿鞋指導指南》的建議，合適的鞋子應該與足部形狀和大小相匹配，並具有良好的調節性、柔軟透氣性、支撐性和減震性。而合適的鞋墊則應能夠均衡足底壓力，減少高壓力區域的負荷。紐約足部整形中心和美國多個名牌廠家合作，代理眾多美國製造的名牌健體鞋，為患者帶來全新獨特的走路體驗。天然皮革製作，功能性鞋帶，蝴蝶紋樣獨創防滑鞋底加分離性底面，而且採用特製材料維持舒適和溫度，當腳底重量壓入柔軟鞋墊時，會自然帶動骨盆周邊與下背部關節 活動，這些名牌健體鞋不僅美觀而且也為有背痛、肌肉繃緊與髖部問題的人提供良好的支撐，提供最佳的舒壓並也可改善扁平足、張開足、跟骨骨刺與膝蓋問題

紐約足部整形中心多年來的真誠服務贏得了廣大病患和消費者的愛戴和支持，不僅體現了紐約足部整形中心對於專業醫療服務的承諾，也體現了其對顧客個性化需求的重視。對於那些尋求舒適、支撐和風格兼具的鞋子的顧客來說，這無疑是一個好消息。

紐約足部整形中心與多個美國知名品牌合作，提供各種美國製造的名牌健體鞋，旨在為患者帶來更好的走路體驗。作為一家得到保險 公司認可的保健鞋和醫療器材店，中心提供多種款式的旅遊鞋、涼鞋、輕便鞋等，並代理各式輪椅、拐杖等輔助器材。中心接受大部分保險計劃，也為自費者提供優惠。中心的營業時間為週一至週五上午9:30至下午5:30，週六上午10點至下午3點。中心位於144-31 41 Ave. #L6（Parsons & 41 Ave.），歡迎僑胞前來參觀選購。如需進一步瞭解或預約，可通過電話718-359-3348或傳真718-359-0388聯繫中心。