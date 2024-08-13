海之滴褐藻糖膠的科學承諾

日本醫學博士立川大介(左)與海之滴集團副總裁京太有增先生(右) 。

暢銷美國22年的日本 海之滴褐藻糖膠（Umi no Shizuku）近日表示，海之滴長期與日本非盈利組織NPO褐藻糖膠研究所、日本國立大學深入研究褐藻糖膠，擁有大量的科學實證。海之滴副總裁兼行政總經理小林大介在採訪中表示，「海之滴褐藻糖膠」作為日本內閣府認證指定的非營利組織NPO褐藻糖膠研究所的成員，一直致力於瞭解褐藻糖膠的研究，並收集實證數據。在未來海之滴的研究人員，仍會持續深化科技研究，以確保產品的質量和功效。

2024年5月，九州大學教授宮崎義之應邀出席在芝加哥舉辦的美國免疫學年會（AAI），這是海之滴同日本研究團隊第10次參加美國免疫學年會所主辦的國際會議。他在會上發表研究報告，課題為褐藻糖膠和病毒感染重症肺炎的關係。透過以往12年對褐藻糖膠和免疫的研究，海之滴和日本科研團隊專注研究褐藻糖膠在免疫系統中的關係，包括NK自然殺傷細胞和輔助T細胞、粘膜免疫、腸道免疫、支持樹突細胞以及高分子褐藻糖膠優於低分子褐藻糖膠等等。

宮崎義之教授表示： 「我們對褐藻糖膠的大量研究，創造了具有豐富科學證據支援的產品，確保我們的產品可以被安全可靠地使用。如果您發現海之滴對您的免疫健康有益，我們將感到非常高興」。

總部設在洛杉磯 的海之滴褐藻糖膠，副總裁小林大介先生以及副總裁京太有增先生親赴香港 參加了日本知名專家立川大介醫學博士的健康講座。立川大介醫學博士同與會者探討有關褐藻糖膠的應用以及針對治療中產生的擔憂和恐懼提出建議。立川大介醫學博士現任日本秋水堂若宮醫院副院長，同時也是日本九州大學教授。立川大介醫學博士在過去大約20年裡，大量現場使用褐藻糖膠，擁有無數科學實證。在講座中，立川大介醫學博士展示和分享幫助治療人士支援免疫健康等問題。立川大介醫學博士回答部分與會者關於如何選擇和使用褐藻糖膠支援治療中免疫健康等的提問。

立川博士同時分享了他同宮崎義之教授，日本專業團隊所研究並剛剛獲得日本免疫專利的「褐藻糖膠限量版」。該限量版採用日本北海道附近有限海域捕撈的珍惜籠目昆布。這種稀有的籠目昆布褐藻糖膠具有支援聚集和調節免疫系統的特點，因而獲得日本免疫功效專利。

海之滴褐藻糖膠是在美國銷售並唯一獲得授權使用JHFA標誌的同類產品。JHFA係日本厚生省批准成立的日本健康與營養食品協會的簡稱。JHFA標準十分嚴格，係優質免疫健康保健產品的標誌。

請致電海之滴獲取免費褐藻糖膠試用，提供6種語言的專業諮詢服務，其中國語免費專線： 1-888-482-5888，粵語免費專線： 1-888-853-6888。