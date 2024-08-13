「按摩一番」夏日綿綿優惠連連 促銷限時折扣高達$5,000

「按摩一番」按摩椅專賣店夏日綿綿促銷限時折扣高達$5,000優惠大酬賓，提供多款日美名廠人工智慧按摩椅特價促銷。

「按摩一番」按摩椅專賣店現正舉行「夏日綿綿優惠連連」限時促銷大折扣活動，多款日美名廠人工智慧 按摩椅折扣優惠高達$5,000，機不可失，請把握時間洽詢訂購，外州免稅及全美免費送貨。

按摩一番(TheMassageChair.com) 20多年專注北美按摩椅市場，嚴選來自日本 、美國等國家和地區的高優產品，包括全球一線品牌Osaki、Human Touch、OHCO、JPMedics、Inada、Synca、Panasonic、Johnson Wellness、Kyota、Titan、Ogawa、Luraco、Infinity及AmaMedics等，以直接代理或進口的方式，確保價格優勢回饋北美忠實顧客。

美國名廠Human Touch最新Super Novo X頂級按摩椅，可開啟淚珠形側臂，只需輕按觸控螢幕即可打開，讓使用者輕鬆進出座椅。具39個自動程式、腰部加熱、增強型HT Flex S和L導軌、零重力、拉伸、全身氣囊按摩及足底小腿按摩，雙組機芯技術、Human Touch手機應用程式搭配記憶體功能、LCD遙控、指尖觸控輕便調節力度，原價$15,999,特價$14,999。不同顏色隨意搭配和更換，可選真皮。

日本D.Core按摩椅，具備專利設計的深層活力芯指系統，透過特別設計的新型機械手，實現最接近真人的指壓模擬專業按摩師井澤老師手指關節的結構系統，使之能夠實現自如停頓、切換角度、變換方向等動作，再透過與之配合的模擬拇指的芯指按摩球，實現柔韌、有力度、有活力的芯指按摩，並將按摩之力送至肌肉深層的筋膜，從而呈現豐富、立體的堪比專業按摩師的深層芯指按摩。

D.Core除了技術上力求創新，不斷邁向卓越，外觀上則另闢蹊徑。?D.Core按摩椅從日本核心美學哲學侘寂WABI SABI中吸取靈感，將大自然中的原木素材加入D.Core按摩椅。如此一來，D.Core按摩椅能夠與各種家居風格更好地搭配，讓居家環境看起來更和諧、更美觀、更療癒。

最新日本製D.Core 2按摩椅，具備D.Core 2代深層活力芯指系統，全身氣囊搭配揉捏功能再配合各部位按摩球，三段加熱功能，零重力模式等功能讓按摩體驗更極致。其更強大的操控系統可根據喜好隨意調整按摩程式，比市面上任何按摩椅更人性化。原價$16,999.99，特價$14,999.99。

名廠Osaki Pro Admiral按摩椅，採先進的3D按摩設計，使用戶可控制從靠背伸出的滾輪的長度。OS-Pro Admiral具有5個級別的3D強度控制。並具自動人體掃瞄、L軌道按摩、零重力、6種按摩方式/16種自動按摩程式、 腰部加熱、全身氣囊按摩、藍牙音箱、支援多國語言設定等功能特點。原價$5,999現特價$3,999。

擁有69年歷史的日本富士按摩椅(Fujiiryoki)在美國品牌Synca，其Synca JP3000 5D AI按摩椅為用戶提供全面、定制的按摩體驗，是全球追求高品質生活人仕的不二之選。它借助集成人工智慧，雙揉捏球和無刷電機可提供更高的控制精度、更快的響應時間並降低噪音水準。該椅還包括多種按摩技術、多樣化的伸展和熱療功能，甚稱個人專屬虛擬治療師。原價$11,999.99，特惠$10,999(包原廠五年零件及人工保修、送貨到府)。

「按摩一番」網上商城採最高級別的加密服務，除接受信用卡、支票付款，還可通過由Klarna提供的即時分期付款服務，只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程一兩分鐘，安全可靠；另「按摩一番」開通跨境支付系統，接受微信 支付(WechatPay)、支付寶(Alipay)和銀聯支付(UnionPay)，方便中國移民以人民幣購買按摩椅。

「按摩一番」按摩椅專賣店提供全美免費送貨、三年(可延長至五年)原廠保修服務，為提供更佳的選購體驗，陳列室只為預約顧客開放，敬請預約前來；「按摩一番」按摩椅專賣店官方網站TheMassageChair.com，陳列室地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373，預約或查詢請電：646-820-2228。