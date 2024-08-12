凱森律師樓刑事辯護經驗豐富

凱森律師樓的專業法律團隊

凱森律師樓的辯護律師團隊對刑法和移民 法有著深刻的理解，律師團隊有多年處理各類刑事辯護案件的經驗，包括多年服務華人社區，為自己是移民社區的宣導者而自豪。凱森律師樓精通多門語言，包括中文（國語，粵語，福州話），西班牙語、希伯來語和俄語，與顧客流利溝通，因而在準確傳達事實以及獲得有利的辯訴協議和審判結果上擁有優勢。

凱森律師樓合伙人劉芳律師指出，無論客人是受到聯邦刑事指控或是州的刑事指控，他們的辯護律師團隊都會認真對待所有的刑事、移民案件，竭盡一切努力地為客戶辯護，因為他們知道任何定罪都會極大地影響客人在美國的生活和移民身份。

如果被指控聯邦或是州的重罪: 包括且不限欺詐，敲詐，跨州賣淫，販毒，謀殺，強姦，搶劫重罪等。或是州的刑事指控: 按摩沒有執照，賣淫，販毒，家暴，鬥毆等等。可能會擔心自己面臨的嚴重後果，這類定罪或多次定罪可導致:

強制監禁/巨額罰款/綠卡 吊銷/終身的重罪、輕罪記錄/對個人及就業 產生不良後果等。但是在一位經驗豐富的刑事辯護律師的指導下，客人可能能夠獲得有限度的或避免這些最嚴重的處罰。

每一種情況都是不同的，如何處理案件將取決於律師對具體事實的仔細審查。凱森律師樓會為客戶提供的一些成功策略，其中包括：質疑最初指控的合法性，看它是否侵犯了你的憲法權利，審查警方報告是否有任何事實不符之處

由於聯邦或是州的刑事指控會對你的合法身份、就業和社會關係造成嚴重後果，請撥打電話：1-718-337-8012。

刑事指控可能會對移民身份有嚴重且負面的影響。被判犯有某些刑事罪的非美國公民可能會面臨嚴重的移民後果，包括被遣送出境或驅逐出境。即使該人是綠卡持有者，這些後果同樣適用！各種重罪都會引發嚴重的移民後果，其他罪行，包括輕微罪，也可能使你面臨被驅逐的風險，包括:

盜竊/家庭暴力/欺詐（包括偽造支票或身份證件）/與毒品有關的犯罪/道德淪喪罪/兩次或兩次以上的任何類型的定罪/只要ICE（美國海關和移民執法局）介入，以提出抗辯為由獲得的寬大判決也於事無補。

移民是一個非常複雜的法律領域，許多辯護律師沒有很好地全面瞭解這些風險。凱森律師樓有雙重的刑事以及移民法律經驗。

如果面臨刑事指控，且不是美國公民，凱森律師樓建議諮詢一位在刑事辯護和移民事務方面都有豐富經驗的律師，以便為您提供最佳的建議。

凱森律師樓在全美有多個辦事處，紐約辦公室地址：136-33 37th Ave, 9B, Flushing, NY11354；加州辦公室地址：17870 Castleton St. #107, City of Industry, CA 91748；南卡辦公室地址：768 St Andrews Blvd. Charleston, SC 29407；24 小時緊急熱線：718-337-8012。網址:www.kasenlawfirm.com