世界蜂膠看巴西 萬蜂牌巴西極品蜂膠暢銷全球

萬蜂牌巴西極品蜂膠熱銷世界各地

蜂膠行業內有「世界蜂膠看巴西 」的說法，首先是原料好。巴西地域遼闊占世界第三，地處熱帶地區有最大的亞瑪遜原始大森林，繁花 似錦、綠樹成蔭，可供蜜蜂採集蜂花粉的花源和綠蜂膠的樹膠源非常豐盛。在標高500- 1500公尺海岸山脈的巴西南部五州，擁有近百種連綿的尤加利樹和巴夏利斯樹等，每年四季都有繁花盛開，可供蜜蜂採集品質最佳的花粉和樹膠。這裏沒有空氣、水源、土壤方面的工業和農業農藥之類的汙染。萬蜂牌巴西極品蜂膠由專門的經驗豐富的老採集工師傅前往米那斯和聖保羅州地區尤加利花樹茂盛的原始大森林裏去採集蜂膠和蜂花粉原料……

巴西獨特的蜂種——巴西「殺人蜂」

其次是蜂種好。巴西農業部於1956年委託生物學家Kerr博士改進蜂種。他當年引進了30多群“塞內加爾蜜蜂” 其間因其中26群脫離蜂箱 ，逃離了人定的管制區，飛進了聖保羅郊區的森林，和當地蜜蜂雜交了，産生了一種非常強悍和兇暴的蜜蜂，對當地的蜜蜂，是一次強化，是一次偉大的品種改良！例如,一隻殺人蜂一對後足每次可攜帶30毫克的蜂花粉飛行60公裏！這非原地蜂可比的。

萬蜂牌蜂膠：巴西蜂膠中的上乘

最後是生產與檢測技術好。萬蜂牌巴西極品蜂膠選料極其嚴格、萬蜂牌巴西極品蜂膠選用頂級CLASS A的原料，專供VIKER公司出口美國加拿大 中國香港地區新加坡等。採用了目前國際上最先進的科學萃取手段和加工工藝是蜂膠純度、生物活性、有效成分差異的重要原因，採用世界上最先進的超臨界流體萃取技術進行提純，使得萬蜂牌巴西極品蜂膠中含有一些特殊的有效化學成分和更多的生物活性，如從萬蜂牌巴西極品蜂膠中分離出有抗癌作用Artepillin C，就是其它國家蜂膠中沒有的成分。

只有高品質、高活性、高類黃酮素含量的蜂膠才能達到好的效果。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠其中的有效成分（黃酮、多元酚以及阿替匹林C）都遠比其它蜂膠為優。各類活性物質含量最高,數倍數十倍與同類產品:類黃酮業界含量最高標準最高18.5mg/ml,酚多體3.5%。萬蜂牌巴西極品蜂膠獲得了美國FDA登記、加拿大衛生部、巴西農業部認證。

萬蜂牌巴西極品蜂膠生物活性最高.而且絕不含酒精、絕無蜂臘、不分層、不沉澱，國際GMP優異質量認證，是巴西蜂膠中的極品。萬蜂牌巴西極品蜂膠憑藉高質量，高濃度、高生物活性，熱銷世界各地。 Viker Manufacture Co Ltd 北美免費醫學專家及客戶服務熱線 1-888-518-7778 網站：www.vikerm.com