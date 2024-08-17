我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

健信醫保CenterLight PACE 提供獨特的一站式 全面醫療護理計劃

紐約訊
每年的健信醫保健康日，吸引民眾踴躍參加
每年的健信醫保健康日，吸引民眾踴躍參加

健信醫保CenterLight PACE是一站式全面醫療護理計劃，近年在紐約地區成長迅速，特別是在華人社區更是被更多人認識，其一站式全面醫療護理計劃-健信醫保CenterLight PACE計劃已服務紐約居民39年，近年擴大至更多地區。

健信醫保CenterLight PACE計劃覆蓋的服務包括：醫療服務，探訪護士，牙科，視力，聽力，處方藥和非處方藥(OTC)，物理治療和康復治療，家庭護理，成人日間活動中心，康樂活動和食物，醫療交通服務，針灸和更多其他服務。健信My Needs 購物卡可用於購買日常用品，如雜貨食品和清潔用品。在藥品方面，一卡全包紅藍卡和白卡覆蓋服務和處方藥。

該計劃參加資格是55歲或以上，擁有Medicaid州醫療補助計劃 (白卡)和/或Medicare聯邦醫療保險(紅藍卡)，需要在家中或在PACE中心接受超過120天的社區長期護理服務及居住在健信醫保服務範圍內的人士。

健信醫保執行總裁Tara Buonocore-Rut表示，健信醫保CenterLight Healthcare PACE的使命是提供個人化的醫護服務，幫助 55歲及以上有需要的成年人安全、獨立地在家中生活。健信醫保服務地區包括:布朗士區、布碌崙、曼哈頓、皇后區、士丹頓島、威徹斯特郡、長島納蘇郡及薩福克郡的西部。

欲知更多資訊,請致電中文專線:1-866-238-3232 (TTY 711)辦公時間:星期一至五,上午8時至晚上8時,或瀏覽 www.centerlighthealthcare.org.

醫保 聯邦醫療保險 紅藍卡

上一則

威廉波特少棒賽 台灣11比0大勝澳洲繼續挺進

下一則

OMNY卡說明會20日報好康 搭車省很大
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

颶風黛比直撲美東 紐約市周末將迎暴雨

颶風黛比直撲美東 紐約市周末將迎暴雨
颶風黛比直撲美東 紐約市周末將迎暴雨

颶風黛比直撲美東 紐約市周末將迎暴雨
申請成為長者護理者 最高獎金6000元 8/30截止

申請成為長者護理者 最高獎金6000元 8/30截止
EMS加州醫保白卡 幫助長者、身障者

EMS加州醫保白卡 幫助長者、身障者

熱門新聞

州府已與通訊公司達成協議，為全州低收入家庭提供折扣寬帶服務，用戶每月僅需15元即可享受網路服務。(記者范航瑜／攝影)

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

2024-08-16 06:52
無證客移民常在日落公園內隨處躺下睡覺。(林女士提供)

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

2024-08-11 07:55
紐約市府推出的電動滑板車項目遭到法拉盛華人社區反對，認為增加交通問題且價格昂貴。(記者高雲兒╱攝影)

共享電動滑板車入駐紐約法拉盛 居民嫌

2024-08-10 07:04
兇嫌暴打已倒在地板上的父親，隨後駕車離去。(網路影片截圖)

車衝撞、板手猛襲… 皇后區華男殘忍毆父被逮

2024-08-12 19:45
熱帶風暴黛比的殘餘部分9日影響紐約州，州長宣布進入緊急狀態。(美聯社)

熱帶風暴釀災情 紐約州府宣布進入緊急狀態

2024-08-10 08:00
涉案的位於紐約州新羅謝爾的New Soothing Day水療中心。(谷歌街景圖)

3華裔和1韓裔紐新兩州經營水療中心賣淫 遭警方搗毀

2024-08-13 20:00

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區