善終基金會27周年 將攜粵劇名家同慶

善終基金會創會主席陳麥潔明(前右五)和與會的紐約粵劇界老倌精英們合照。

為慶祝成立27周年並籌集善款和推廣粵劇文化，華人 善終基金會於7月31日在曼哈頓華埠 宣布，將在9月21日及22日連續舉辦兩場粵劇表演，特邀來自中國廣東的粵劇名家與當地藝術家共同演出，旨在透過傳統藝術形式展示華人文化底蘊，同時募集資金支持善終服務。出席發布會的有中華公所主席朱超然、市府代表顧雅明、洪門致公堂元老朱傑概、啟揚社區中心創辦人甘台甯等僑社商企名人。

華人善終基金會自1997年成立以來，秉持協助孤寡無依、無力負擔殯殮費用者走完人生最後一程的宗旨，倡導中國傳統倫理道德，並喚起社會對弱勢人士的關懷。基金會創會主席陳麥潔明說：「我希望始終堅持這個宗旨，不忘初心為何成立。」

陳麥潔明表示，基金會自1997年11月8日成立以來一直默默耕耘，直到2006年才首次舉行籌款活動，並得到社會各界的認同與支持。華人善終基金會近年來為了推廣文化遺產廣東粵劇，過去5年來一直沒有停止過定期演出，她說，為了慶祝成立27周年，會方將連辦演出籌款活動，並特別邀請兩位國家一級演員、知名粵劇藝術家黃偉坤、郭鳳女蒞臨紐約參與演出精彩的粵劇，希望進一步推廣粵劇文化外並作大型籌款，以持續幫助有需要的人，希望各界善長仁翁能捐獻善款也能同時欣賞到精彩的國粹！

應邀前來襄演的藝術家郭鳳女─紅派藝術傳人、粵劇藝術大師紅線女的入室弟子，並是廣州市非物質文化遺產項目代表性傳承人，演出足跡遍及港澳、美加、東南亞 、澳洲等地。黃偉坤─省港澳著名粵劇文武生、國家級演員，先後加入湛江市、深圳市粵劇團擔任文武生、副團長及藝術副總監。並因長期接受京劇和粵劇老師訓練指導，集南北藝術、文武雙全於一身，乃粵劇舞台上一位不可多得的粵劇文武生。

據副會長李可星介紹，善終會作為註冊非牟利機構，多年來主要資助沒有依靠、沒有家庭的去世華僑，因相信每個人都應該有尊嚴地離開世界。他還指出，基金會活動範圍從2006年開始有所擴大，不僅限於幫助去世華僑，還擴展到支持其他非牟利機構，涉及中文和傳統文化教育等。

根據善終基金會，本次主題為「善心無界限，關愛永相傳」的演出籌款活動，將於9月21日(星期六)在下城BMCC社區大學中午十二點三十分呈獻八個折子戲，包括西河會(黃宇星、陳麥潔明)、小宴(黃偉坤、桂蓮)、別館盟心( 郭鳳女、邵慶儀)、高山流水萬古情(黃偉坤、陳麥潔明)、斷臂說文龍(伍國榮、陳麥潔明)、葫茄十八拍(黃偉坤、郭鳳女)、鸞鳳分飛(伍國榮、黃宇星)、潞安州(郭鳳女、陳麥潔明)，節目非常豐富定能滿足戲迷的戲癮。

9/22日(星期日)原班人馬移師華埠中華公所中山紀念堂於十二點半開鑼粵曲演唱會，屆時黃偉坤、郭鳳女、陳麥潔明、黃宇星、邵慶儀、桂蓮等將連同大紐約地區的黃青新、趙從斌、丁柳英、方子源、李芙芬等粵劇老倌精英同台表演。今次活動主要是贊助商號支持並沒有設售票地點，詳情請致電善終會熱線電話(212)682-3132查詢！