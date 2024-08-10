我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

善終基金會27周年 將攜粵劇名家同慶

紐約訊
善終基金會創會主席陳麥潔明(前右五)和與會的紐約粵劇界老倌精英們合照。
善終基金會創會主席陳麥潔明(前右五)和與會的紐約粵劇界老倌精英們合照。

為慶祝成立27周年並籌集善款和推廣粵劇文化，華人善終基金會於7月31日在曼哈頓華埠宣布，將在9月21日及22日連續舉辦兩場粵劇表演，特邀來自中國廣東的粵劇名家與當地藝術家共同演出，旨在透過傳統藝術形式展示華人文化底蘊，同時募集資金支持善終服務。出席發布會的有中華公所主席朱超然、市府代表顧雅明、洪門致公堂元老朱傑概、啟揚社區中心創辦人甘台甯等僑社商企名人。

華人善終基金會自1997年成立以來，秉持協助孤寡無依、無力負擔殯殮費用者走完人生最後一程的宗旨，倡導中國傳統倫理道德，並喚起社會對弱勢人士的關懷。基金會創會主席陳麥潔明說：「我希望始終堅持這個宗旨，不忘初心為何成立。」

陳麥潔明表示，基金會自1997年11月8日成立以來一直默默耕耘，直到2006年才首次舉行籌款活動，並得到社會各界的認同與支持。華人善終基金會近年來為了推廣文化遺產廣東粵劇，過去5年來一直沒有停止過定期演出，她說，為了慶祝成立27周年，會方將連辦演出籌款活動，並特別邀請兩位國家一級演員、知名粵劇藝術家黃偉坤、郭鳳女蒞臨紐約參與演出精彩的粵劇，希望進一步推廣粵劇文化外並作大型籌款，以持續幫助有需要的人，希望各界善長仁翁能捐獻善款也能同時欣賞到精彩的國粹！

應邀前來襄演的藝術家郭鳳女─紅派藝術傳人、粵劇藝術大師紅線女的入室弟子，並是廣州市非物質文化遺產項目代表性傳承人，演出足跡遍及港澳、美加、東南亞、澳洲等地。黃偉坤─省港澳著名粵劇文武生、國家級演員，先後加入湛江市、深圳市粵劇團擔任文武生、副團長及藝術副總監。並因長期接受京劇和粵劇老師訓練指導，集南北藝術、文武雙全於一身，乃粵劇舞台上一位不可多得的粵劇文武生。

據副會長李可星介紹，善終會作為註冊非牟利機構，多年來主要資助沒有依靠、沒有家庭的去世華僑，因相信每個人都應該有尊嚴地離開世界。他還指出，基金會活動範圍從2006年開始有所擴大，不僅限於幫助去世華僑，還擴展到支持其他非牟利機構，涉及中文和傳統文化教育等。

根據善終基金會，本次主題為「善心無界限，關愛永相傳」的演出籌款活動，將於9月21日(星期六)在下城BMCC社區大學中午十二點三十分呈獻八個折子戲，包括西河會(黃宇星、陳麥潔明)、小宴(黃偉坤、桂蓮)、別館盟心( 郭鳳女、邵慶儀)、高山流水萬古情(黃偉坤、陳麥潔明)、斷臂說文龍(伍國榮、陳麥潔明)、葫茄十八拍(黃偉坤、郭鳳女)、鸞鳳分飛(伍國榮、黃宇星)、潞安州(郭鳳女、陳麥潔明)，節目非常豐富定能滿足戲迷的戲癮。

9/22日(星期日)原班人馬移師華埠中華公所中山紀念堂於十二點半開鑼粵曲演唱會，屆時黃偉坤、郭鳳女、陳麥潔明、黃宇星、邵慶儀、桂蓮等將連同大紐約地區的黃青新、趙從斌、丁柳英、方子源、李芙芬等粵劇老倌精英同台表演。今次活動主要是贊助商號支持並沒有設售票地點，詳情請致電善終會熱線電話(212)682-3132查詢！

善終基金會董事與出席新聞發佈會的政商僑社名人合照
善終基金會董事與出席新聞發佈會的政商僑社名人合照

華人 華埠 東南亞

上一則

下東城遊客被推落軌 女嫌聲稱自己無辜

下一則

皇后區2匪持刀搶18歲少年未遂 遭警緝

延伸閱讀

顏志發涉性騷回任資政 婦團：賴總統尊崇價值為何？

顏志發涉性騷回任資政 婦團：賴總統尊崇價值為何？
善終基金會27周年 將攜粵劇名家同慶

善終基金會27周年 將攜粵劇名家同慶
國際領袖基金會辦25周年慶祝活動 表彰3灣區華裔

國際領袖基金會辦25周年慶祝活動 表彰3灣區華裔
協和醫院健康基金會 贊助華埠服務中心200萬

協和醫院健康基金會 贊助華埠服務中心200萬

熱門新聞

示意圖。(本報檔案照)

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

2024-08-05 07:50
示意圖。(本報檔案照)

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

2024-08-05 12:18
莊文怡示威當日與警方發生肢體衝突。(本報檔案照)

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

2024-08-04 07:44
長島納蘇郡議會通過一項提案，將在公共場所配戴口罩視為違法。圖為在紐約市搭乘地鐵時配戴口罩的乘客。(美聯社)

口罩透明法 紐約長島有望通過提案

2024-08-08 07:49
王書君。(檢方提供)

前民運人士王書君 中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

2024-08-06 15:21
紐約市今年高溫緊急狀態已持續至第24天，突破歷史紀錄。(記者許君達／攝影)

連24天 紐約高溫緊急狀態 破紀錄

2024-08-05 06:56

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸