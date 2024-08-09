紐約泛美假期創新求變贏得專業口碑 現推出2024-25國內外多項獨家行程

凡參加泛美假期神奇北極光溫泉美食豪華遊的團友，極大概率可成功看到極光。

紐約泛美假期創新求變，贏得專業口碑，現推出2024-25國內外多項獨家行程，其中首先登場的是美國奧勒岡州七大奇景及紅木國家公園八天精華遊，訂於2024年8月14日出發。

其他依次登場的旅行團尚有9月18日出發的賓州-雷蒙斯基爾瀑布、比爾．哈雷機車家庭歷史館、國家鐘錶博物館 ，兩天一夜遊。又由於泛美再次受到紐約臺灣會館老人中心 、大紐約客家會、紐約松柏愛心會、北美臺灣屏東鄉親會等僑團委託， 推出2024雙十國慶祝賀團暨臺灣環島溫泉美食12-14日豪華深度遊，9月29日出發。值得一提的是該團行程包含近年才開放的軍事重地---龜山島，還有雄奇險峻的自然景觀---太魯閣，懷舊花東鐵路悠遊之旅(含鐵路便當)以及台灣北、中、南部夜市地方美食，並在台灣的南國之境---屏東，獨家安排南臺灣古早喜慶辦桌宴。同時，全程免費提供礦泉水以及臺灣旅遊保險，團費含車資、旅館、門票及小費。

2024年的壓軸好戲將是南疆-西域千年古國、天山神秘大峽谷、盤龍古道、火焰山十四天深度之旅，10月13日自臺灣出發。至於告別2024的最後一團將是11月6日出發的北非-摩洛哥/卡薩布蘭加、安達魯西亞、撒哈拉沙漠十二日深度遊。

2025年打頭陣的是3月7日至22日啟程的神奇北極光溫泉美食豪華遊（Northern Light Tours）。泛美負責人說，屆時由北極光圈內追尋北極光，成功看見的機率在95%以上。接著，5月7日依次隆重登場的是巴西 聖保羅、瑪瑙斯、亞馬遜河、巴西利亞、里約、依瓜蘇十四天深度之旅。同樣是五月份出發的還有加拿大-紐芬蘭島及世外桃源-福戈島探秘海上冰山十二天豪華遊，5月26日啟程。

有關詳情請洽泛美假期，電話: 718-539-3848，傳真: 718-539-3902或親臨41-38 College Point Blvd., #2A, Flushing, NY11354(介於41st Rd與Sanford Ave)，亦可瀏覽該公司網頁: seahawkvacations.com。