法拉盛尚德課後輔導推出8/12-8/30暑期末銜接夏令營

紐約法拉盛 ——隨著公立學校 夏令營於8月9日結束，許多雙薪家庭在接下來的幾個星期將面臨孩子無人看護的問題。為了解決這一困境，STEAM Empire Learning League尚德課後班宣佈推出暑期末銜接夏令營，為家長們提供支援，並為孩子們帶來一個充實、有趣且富有教育意義的夏日結尾。日期為:8月12日至8月30日。

STEAM Empire Learning League一貫以高品質的教育資源和豐富的課程而聞名。這次暑期末銜接夏令營包括科學、技術、藝術和數學（STEAM）等核心學科，以及創意手工、戶外活動和團隊遊戲等多種課程，旨在全面培養孩子們的綜合能力和興趣。

夏令營課程內容包括機器人程式設計、藝術創作、乒乓球訓練和數學遊戲等。此外，夏令營還可提供午餐和晚餐，以及接送服務，確保孩子們的安全和健康。

家長可以透過電話或造訪STEAM Empire Learning League的官方微信 進行詳細諮詢和報名。這次銜接夏令營是STEAM Empire Learning League對家庭和孩子們的承諾，致力於提供最優質的教育資源和服務。具體安排：

•時間：8月12日至8月30日

•地點：41-70 Main ST（和美康老人中左側）

•附加服務：提供早操，午餐和晚餐，以及接送服務，確保孩子們的安全和健康

•微信號搜索：STEAMEMPIRE

•聯繫電話：516-800-5988