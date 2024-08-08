第21屆美國華裔小姐競選總決賽四料冠軍何楚寧大熱取勝

第21屆美國華裔小姐冠亞季軍和評審團賽後合影

由美國華裔 小姐選美會主辦，TVB (USA)，康州金神大賭場協辦，麗興恆生集團冠名贊助的《第21屆美國華裔小姐競選》總決賽於8月3日在康州金神大賭場隆重舉行。本屆10位決賽佳麗經過選美會兩個月的特訓，在決賽的舞台上爭奪激烈，高潮不斷，最終四料冠軍何楚寧大熱取勝，亞軍是潘家蕊，季軍張丁元，為今年的選美活動畫下完美句點。

開場舞佳麗們以美國牛仔風的造型亮相，接下來的環節採用西部牛仔雙人決鬥的精神來考驗她們的反應與口才，看看誰會是才貌雙全的代表。節目內容非常緊湊，本屆佳麗都是學霸高材生，大會更把以往的泳衣問答改為辯論方式，讓佳麗們在舞台上互鬥才智。選美會加入宣揚傳承的精神環節，邀請2007年亞軍陳婷婷的10歲女兒Miah von Grolman表演高難度的舞蹈。

決賽的特別嘉賓邀請香港 TVB視帝陳展鵬，近期他主演的熱播電視劇《逆天奇案2》大受歡迎。當晚陳展鵬不斷和10位候選佳麗在台上互動，他演唱『不再猶豫』配合10位佳麗晚裝環節展示，之後演唱張國榮的 『今生今世』和『沉默是金』向哥哥致敬，觀眾稱讚他的唱功專業非常動聽。

接著是泳裝環節，佳麗以辯論方式來考驗口才和急智，精彩的對答，讓觀眾了解到學霸的魅力。才藝選拔賽最強三位佳麗當晚表演有4號俞宙彈奏古箏十大名曲之一《戰台風》，8號潘家蕊表演爵士舞『telephone』，10號何楚寧表演中國古典舞《反彈琵琶》。之後陳展鵬再度出場演唱《友共情》並與現場觀眾握手合照，使場面起哄熱鬧，粉絲熱情失控，大受歡迎，展示出視帝的魅力，在台上再演唱《歲月如歌》，及最近熱播電視劇「逆天奇案2」的插曲《後悔萬年》與10位佳麗的旗袍展示充滿古典優雅氣質。

本年度重量級評審團包括康州金神大賭場總裁兼總經理Jeff Hamilton，麗興恆生集團副總裁劉毓茵，美國紐約華人 總商會會長徐洲博士，2010年紐約華裔小姐冠軍暨最佳才藝小姐張聖女，中國著名製片人廣東強視影業傳媒有限公司總裁游建鳴，環球體育娛樂推廣公司、世界拳王Floyd Mayweather亞洲經紀人周愛明以及麥炯星會計師樓總裁麥浩然。Jeff Hamilton現場分享了感受，稱今年的佳麗質素特別出色，而觀眾熱情和反應非常熱烈投入。兩個多小時的比賽環節緊湊精彩，好評如潮！

最後選出五強是3號譚皓尹、6號張丁元、7號林雅雯、8號潘家蕊和10號何楚寧。其他獎項獲獎名單如下:

第21屆最佳短片獎：1號李慧明/第21屆友誼小姐：7號林雅雯/第21屆最上鏡小姐：6號張丁元/第21屆最佳口才獎：8號潘家蕊/第21屆完美體態獎：10號何楚寧/第21屆最佳晚裝演繹獎：10號何楚寧/第21屆最佳旗袍美態獎：10號何楚寧/第21屆最佳才藝獎 ：8號潘家蕊/第21屆美國華裔小姐季軍：6號張丁元/第21屆美國華裔小姐亞軍：8號潘家蕊/第21屆美國華裔小姐冠軍：10號何楚寧。