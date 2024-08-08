品冠「不如我們今天見」紐約特別場9/14與你唱聚雲頂世界

圖說：暖聲情歌王-品冠「不如我們今天見」紐約特別場演唱會將於9月14日(星期六)晚上9時在雲頂世界三樓中央公園活動區舉行。

紐約市 唯一賭場紐約雲頂世界(Resorts World New York)，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。現邀請到被譽「暖聲情歌王」的品冠將於9月14日(星期六)晚上在雲頂世界三樓中央公園 活動區，舉行「不如我們今天見」演唱會，門票現已公開發售，普通門票$58*另加稅金，雲尊會員可以博彩玩樂賺取積分獲得免費門票，詳情敬請致電：（718）215-3388洽詢。

紐約市雲頂世界賭場是紐約市首家，也是唯一賭場，每年為逾1,000萬位客人提供博彩和娛樂體驗。高新尖端賭桌遊戲提供新鮮博彩體驗，還有最受華裔 賓客所喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌外，21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲體驗。雲頂「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座供應咖啡飲品，設出納櫃檯提供更多便利。

出生於馬來西亞吉隆坡的黃品冠(Victor Wong)，自14歲參加學校歌唱比賽獲得冠軍後，就開始參加了校際的歌唱比賽。於16歲始寫他生平中第一首創作《關懷》。當年瑞華唱片公司的老闆陳瑞鈿約品冠去辦公室洽談，讓品冠受寵若驚，以為是唱片公司簽約他成為歌手，其實只是想要品冠和瑞華唱片公司簽歌曲版權的合約。同年他加入了“激蕩工作坊”，認識了周金亮、張盛德、友弟等人。

作為馬來西亞華裔創作男歌手取以藝名品冠，1994年與光良合作發行《掌心》專輯。1995年，品冠與臺灣滾石唱片簽約，並與光良組成歌唱組合無印良品。2000年無印良品解散後，品冠先後推出10張個人專輯。他出道20多年，其招牌溫暖嗓音詮釋了多首膾炙人口經典情歌，如「疼你的責任」、「門沒鎖」、「我以為」、「隨時都在」、「一個人就不一定不快樂」、「不如我們今天見」等歌曲，有“暖聲情歌王”之稱。

品冠「不如我們今天見」紐約特別場演唱會將於9月14日(星期六)晚上9時在雲頂世界三樓中央公園活動區舉行。從自即日起至9月13日，每位雲尊會員在任何電子賭桌或老虎機玩樂賺取200積分將獲得1張免費門票，每人最多賺取4張門票，請到百樂會預訂門票。若使用雲尊積分換取演唱會門票，每5,800積分換取1張普通門票；9,800積分換取1張貴賓門票。購買演唱會門票為普通門票$58*另加稅費，請在表演當天於3樓中央公園活動區領取您的門票，查詢詳情請致電：(718)215-3388。

紐約雲頂世界賭場：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。