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榕欣冷暖空調專賣店新張代理經銷格力KingHome節能空調安裝保護維修

紐約訊
榕欣冷暖空調代理晶巨集、三菱、大金和格力晶弘等節能空調，並提供安裝修理及兼售各類空調配件。
榕欣冷暖空調代理晶巨集、三菱、大金和格力晶弘等節能空調，並提供安裝修理及兼售各類空調配件。

服務紐約華人社區逾廿年，在銷售家電方面享有盛譽的榕欣集團，於七月廿八日在布碌崙日落公園華人聚居的45街811號（貼近八大道）開設榕欣冷暖空調專賣店，為大紐約地區消費者推介最新的節能冷暖空調系統，當天並舉行了簡單而隆重醒獅採青新張儀式。

榕欣冷暖空調與紐約州各電力公司合作，專業安裝節能高效分離式空調，家用中央空調和商業空調送貨上門，並提供維修和保養服務，並幫助用戶申請紐約市政府節能補助，譬如一幢三家庭房屋，最高可達$12,000。該專賣店佔地四千八百餘方呎，代理晶巨集、三菱、大金和格力晶弘等節能空調，陳列各品牌冷暖氣空調機器，特別推介格力高端KingHome系列，並兼售各類空調配件。

格力高端(KingHome)晶弘品牌，以全新的美國節能標準， 被美國及加拿大地區列為最新高品質，高節能的冷暖兩制空調的精英品牌。剛開業的榕欣冷暖空調專業店提供格力(KingHome)晶弘高端家用和商用等各種型號空調。

榕欣董事長陳金錐指出：“談到格力KingHome，我們在美國推介的晶弘超低溫的全系列的產品，超低溫製熱使用的是雙缸雙機的專業壓縮機技術，在溫度差距跨度於零下31華氏度和130華氏度之間，不僅可以超越期待值的正常運作，還可以達到高效的50%節能特性。特別商合北美和加拿大大部分冰雪地區，KingHome冷暖空調長年位於最高銷售首位。”

格力晶弘空調採用最新的晶片技術，在靜音、節能、功率方面，均超越和突破格力自身標準。在各州的節能補貼中，Kinghome因其超卓的低溫製暖的功率值，對比其他品牌的產品，可以讓客人在節能熱泵空調中的補貼申請中，得到比同類產品高出近30% 的補貼數額。當各類空調品牌因成本在競相漲價時，Kinghome晶弘帶給用戶超值的性價比和實際的經濟優勢。

KINGHOME晶弘的超低溫-22Ｆ型和基礎版Seer 19型，均可讓客戶得到能源補貼，自帶Wi-Fi連接各種軟體設備，隨時打開空調模式，節能又環保，可連接Alexa和Google Home等智慧家居控制。

為了配合大節能法案的實施，保證客戶的利益，KINGHOME晶弘也通過延長空調保修期到12年的優勢，讓消費者能倍添安心選購使用。請認明格力高端KINGHOME晶弘的指定銷售：榕欣冷暖空調專賣店﹕布碌崙45街811號（靠近八大道街角），電話：(718)887-0033/(718)887-0034，七天營業上午7：30至下午6：30。另榕欣冷暖空調現正誠聘經驗空調銷售員、空調修理技工、安裝技工及申請政府節能補助專員，有意請電（917）432-9889洽。

布碌崙榕欣冷暖空調專賣店新張，醒獅採青助慶，董事長陳金錐（右五）與嘉賓及公司同仁...
布碌崙榕欣冷暖空調專賣店新張，醒獅採青助慶，董事長陳金錐（右五）與嘉賓及公司同仁合影。
榕欣冷暖空調董事長陳金錐(左一)與同仁合影
榕欣冷暖空調董事長陳金錐(左一)與同仁合影
榕欣冷暖空調代理晶巨集、三菱、大金和格力晶弘等節能空調，並提供安裝修理及兼售各類...
榕欣冷暖空調代理晶巨集、三菱、大金和格力晶弘等節能空調，並提供安裝修理及兼售各類空調配件。

低溫 布碌崙 華人

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