聯合健康集團前高管Alex Mitchell加入Rendr百康仁德擔任首席財務官

Rendr百康仁德新任首席財務官Alex Mitchell

紐約市 最大的華人 醫生集團—百康仁德（Rendr）於近日宣佈，Alex Mitchell加入該集團，並擔任首席財務官。在此之前，Mitchell先生曾在聯合健康集團（UnitedHealth Group）擔任高管。

在聯合健康集團任職的 15 年中，Mitchell 先生曾擔任 OptumCare 的首席財務官。OptumCare 是聯合健康集團旗下專注於初級保健的全國性門診醫療平臺，該平臺採用責任制、“以醫療效果為導向”（value-based care）的模式，為民眾提供服務。Mitchell 先生監督了聯合健康集團的多個關鍵性收購項目，並領導了該集團多個增長計劃的製定，包括製定創新型的醫療計劃。該計劃將醫療服務和醫療保險 相結合，以降低醫療成本，提升醫療質量。

此外，Mitchell 先生還在安永會計師事務所工作了近十年，從事外部審計和業務風險方面的工作。

百康仁德首席執行官朴俊醫生（Richard Park, MD）表示：“我們歡迎 Alex Mitchell 加入百康仁德的領導團隊。他豐富的財務經驗和對醫療健康行業的深入了解，將為我們的發展帶來貢獻。”

百康仁德是紐約市最大的綜合性、多專科華人醫生集團。該集團旗下的200多名醫生及助理醫生，在位於布魯克林、曼哈頓、皇后區、史丹頓島，以及長島納蘇郡的100多家診所，為亞裔社區提供一流、親切的醫療服務。該集團的醫療質量水平在紐約市名列前茅。歡迎瀏覽網頁https://www.rendrcare.com/zh_hk/查找最新信息及您附近的醫生。