8/24 法拉盛「樂活有方」講座 歡迎免費參加探索健康新方式

8月24日樂活有方講座法拉盛喜來登2樓舉辦，歡迎民眾免費參加(世界日報／提供)

本次活動「樂活有方講座(Recipe for Wellness)由AARP聯邦醫療保險 輔助保險計劃支持，由聯合健康保險紐約公司投保與《世界日報 》合作舉辦。活動將於8月24日星期六下午1點至4點在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行(135-20 39th Avenue, Flushing, NY, 11354)。到場每個民眾皆可獲贈多功能便當盒組一個，歡迎民眾提前免費報名參加。

這是一場免費對公眾開放的健康教育活動，旨在幫助華裔 長者及聯邦醫療保險受益人更好地了解聯邦醫療保險的相關信息，並學習健康飲食及健身技巧。在活動中，參與者有機會了解聯邦醫療保險的基礎知識，包括不同計劃部分、資格要求及註冊窗口。這些資訊將幫助受益人在選擇醫療保險時做出明智的決策。活動全程將以國語進行，確保參與者能夠充分理解所有資訊。

為了讓活動內容更具專業性和針對性，活動當天邀請百康仁德醫生集團的內科醫師呂莉(Li Lu)和尊巴教練張潔明(Michelle Truong)來分享營養膳食及健康技巧。

吕莉醫師將深入講解健康飲食與食品儲存技巧，這對於華裔長者來說尤為重要。她會分享這些方法給參加民眾，通過學習這些知識，參與者可以在日常生活中實現健康飲食，延長食物的保鮮期，並降低浪費。

然而，健康不僅僅是飲食，適當的運動也是保持健康的重要一環。在活動中，尊巴教練張潔明(Michelle Truong)將帶領參與者進行簡單的健身活動，讓大家在輕鬆愉快的氛圍中體驗運動的樂趣。她也會示範如何在家中進行簡單且有效的健身運動。

活動現場還設有聯合健康保險代表，為參與者解答有關聯邦醫療保險的問題，幫助他們更好地理解和利用自己的醫療保險。《世界日報》將免費提供抽獎獎品，民眾可在活動結束前參加抽獎，贏取豐富獎品。這一環節不僅增添了活動的趣味性，也讓參與者有機會在學習的同時收穫意外驚喜。

活動對公眾免費開放，並且提供免費報名服務。欲了解更多信息或保留席位，請致電800-801-1900。或線上即刻報名：https://bit.ly/rfw0824