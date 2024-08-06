我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

36年電梯噩夢 八旬老翁一邊抗癌一邊抗議

8/24 法拉盛「樂活有方」講座 歡迎免費參加探索健康新方式

紐約訊
8月24日樂活有方講座法拉盛喜來登2樓舉辦，歡迎民眾免費參加(世界日報／提供)
8月24日樂活有方講座法拉盛喜來登2樓舉辦，歡迎民眾免費參加(世界日報／提供)

本次活動「樂活有方講座(Recipe for Wellness)由AARP聯邦醫療保險輔助保險計劃支持，由聯合健康保險紐約公司投保與《世界日報》合作舉辦。活動將於8月24日星期六下午1點至4點在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行(135-20 39th Avenue, Flushing, NY, 11354)。到場每個民眾皆可獲贈多功能便當盒組一個，歡迎民眾提前免費報名參加。

這是一場免費對公眾開放的健康教育活動，旨在幫助華裔長者及聯邦醫療保險受益人更好地了解聯邦醫療保險的相關信息，並學習健康飲食及健身技巧。在活動中，參與者有機會了解聯邦醫療保險的基礎知識，包括不同計劃部分、資格要求及註冊窗口。這些資訊將幫助受益人在選擇醫療保險時做出明智的決策。活動全程將以國語進行，確保參與者能夠充分理解所有資訊。

為了讓活動內容更具專業性和針對性，活動當天邀請百康仁德醫生集團的內科醫師呂莉(Li Lu)和尊巴教練張潔明(Michelle Truong)來分享營養膳食及健康技巧。

吕莉醫師將深入講解健康飲食與食品儲存技巧，這對於華裔長者來說尤為重要。她會分享這些方法給參加民眾，通過學習這些知識，參與者可以在日常生活中實現健康飲食，延長食物的保鮮期，並降低浪費。

然而，健康不僅僅是飲食，適當的運動也是保持健康的重要一環。在活動中，尊巴教練張潔明(Michelle Truong)將帶領參與者進行簡單的健身活動，讓大家在輕鬆愉快的氛圍中體驗運動的樂趣。她也會示範如何在家中進行簡單且有效的健身運動。

活動現場還設有聯合健康保險代表，為參與者解答有關聯邦醫療保險的問題，幫助他們更好地理解和利用自己的醫療保險。《世界日報》將免費提供抽獎獎品，民眾可在活動結束前參加抽獎，贏取豐富獎品。這一環節不僅增添了活動的趣味性，也讓參與者有機會在學習的同時收穫意外驚喜。

活動對公眾免費開放，並且提供免費報名服務。欲了解更多信息或保留席位，請致電800-801-1900。或線上即刻報名：https://bit.ly/rfw0824

聯邦醫療保險 華裔 世界日報

上一則

代孕託管公司捲走數百萬元 20餘家庭提告

下一則

「史島踏歌行」夏日街坊節登場 贏喝采

延伸閱讀

余風采堂百年紀念懇親大會 200人與會

余風采堂百年紀念懇親大會 200人與會
榮發傢俬公司法拉盛緬街店搬遷清貨歐美名牌傢俬30%~50% off大酬賓

榮發傢俬公司法拉盛緬街店搬遷清貨歐美名牌傢俬30%~50% off大酬賓
法拉盛連環車禍 證人：車上有大麻味、酒味

法拉盛連環車禍 證人：車上有大麻味、酒味
富康醫療法拉盛講座 預防抑鬱症

富康醫療法拉盛講座 預防抑鬱症

熱門新聞

示意圖。(本報檔案照)

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

2024-08-05 07:50
示意圖。(本報檔案照)

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

2024-08-05 12:18
居民抗議在班森賀86街交25大道處建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房

2024-08-02 07:55
莊文怡示威當日與警方發生肢體衝突。(本報檔案照)

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

2024-08-04 07:44
州長霍楚宣布為中低收入家庭發放3億5000萬元兒童補助，無需申請自動到帳。(取自州長辦公室)

紐約發補助 百萬家庭每個兒童最多330元…無需申請

2024-07-30 12:22
華社領袖30日召開記者會，要求市長停止以種族歧視的名義打壓華裔示威者。(記者顏潔恩/攝影)

不滿紐約市長抹黑示威種族歧視 華社抗議

2024-07-31 07:54

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌