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資深朱益民律師剖析如何解決債務問題

紐約訊

在美國面對債務問題，個人和企業有多種法律途徑可以尋求解決。朱益民律師，一位資深法律專家，提供了他的專業見解和建議。他指出，美國的法律體系為債務人提供了比中國更為靈活和保護性的解決方案。例如信用卡債務、商業債務、醫療帳單、政府罰款以及追債公司的追討，對於那些沒有償還能力的人來說，可以通過談判、法律程式或破產等方式來解決。

朱律師強調，有時債權人可能無法提供充分證據來證明債務的存在，或者訴訟時效已過，這時債務人可以採取特定措施來抵抗債權人的追債行為。在某些情況下，由於追債程式的複雜性和不確定性，債務人可以通過談判達成協議，使債權人接受一定比例的還款以了結債務。

在美國，破產是一種常見的解決債務的方法。與中國的破產法不同，美國的破產法旨在保護債務人的權益，同時也考慮到債權人的利益。破產法允許債務人在破產後免除部分或全部債務，並保留基本財產，包括一定價值的房地產，從而幫助債務人擺脫債務困境，重新開始新生活。然而，要成功運用破產法，通常需要經驗豐富和具有專業知識的律師的指導。

朱律師提到，處理破產案件時可能會遇到的一些常見問題，如保留破產申請人的汽車、處理近期財產轉移、退稅問題、避免特定債權人的爭議、在擁有房產的情況下順利通過破產程式、以及免除商業債務等。他強調，在提交破產申請之前，對財務狀況進行全面的分析、審查、核對和規劃至關重要。通過與客戶直接、耐心和保密地溝通細節，可以提高通過破產聽證的可能性。一旦破產申请提交，所有追債訴訟和電話必須停止。

根據美國的破產法，個人在第七章破產批准後，如果在8年內再次面臨債務問題，可以在8年後重新申請破產。朱律師的經驗表明，有些客戶在8年前成功申請了破產，但後來又陷入了債務困境，再次尋求破產解決方案。

朱益民律師事務所擁有30年服務華人社區的歷史，專注於處理各種破產案件和債務談判。朱益民律師擁有美國法學博士學位，是全美律師協會的成員，並在紐約州新澤西州持有執業許可。他的辦公室位於紐約州法拉盛的39大道136-56號303E室，聯繫電話為718 888 0963，微信號為yzatty。債務人可以通過這些聯繫方式尋求朱律師的專業法律服務，以解決他們的債務問題。

破產 紐約州 新澤西州

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