榮發傢俬公司法拉盛緬街店搬遷清貨歐美名牌傢俬30%~50% off大酬賓

榮發傢俬公司法拉盛店(緬街36-45號）正舉行搬遷清貨大酬賓，全場名牌傢俬七至五折優惠回饋顧客，歡迎僑胞把握時機親臨參觀選購。

1974年成立的榮發傢俬公司，是紮根社區服務華人 至今已有50年的老字號，不僅忠誠可靠、服務優良、信譽卓越。榮發傢俬法拉盛 分店（緬街36-45號）現正舉行搬遷清貨大酬賓，全場歐美名牌傢俬七折至五折優惠回饋多年支持惠顧的客人，歡迎僑胞把握時機親臨參觀選購。

榮發傢俬公司自開業50多年以來，秉持始終如一的經營宗旨，不斷改進貨品質素，忠誠服務顧客，並積極聽取消費者反饋，掌握市場的脈搏，致力於研發、創新、爭取名牌傢俬的代理權，把優質、高品味而又適合華人品味的各國名牌傢俬在華人社區推廣。

現榮發傢俬公司法拉盛緬街分店訂於9月1日起搬遷至華埠 包厘街總店及布碌崙65街分店。緬街分店(Moving Sale)特價酬賓包括有歐美名牌傢俬有世界著名、軟硬度最適合華裔顧客要求的席夢思經典Bueatyrest甜夢系列床墊。全球銷量第一的意大利名牌NATUZZI真皮梳化、意大利名廠ALF傢俬以及Cubo Russo意大利名牌真皮梳化。

席夢思世界馳名，並在全球一流酒店廣泛使用，在港台早已家喻戶曉，且其經典Bueatyrest甜夢系列床墊更廣為用家所喜愛。席夢思床墊以其夠硬的特質深受華人歡迎，它首創優質獨立桶型袋裝彈簧，根據工學原理，緊貼人體承托重量，可令在床墊上安睡的人士保持脊骨平直。

意大利NATUZZI無論是佈置豪宅的巨型梳化配套，還是精緻形格小梳化，均有各款不同選擇，真皮顏色更是多彩配合室內裝飾，且線條富於現代感，尺寸合宜，適合東方人身裁。

意大利ALF公司緊貼潮流、極富時代感的傢俬系列，包括睡房、餐廳和客廳傢俬系列。特別是華人消費者較喜愛結構堅實、表面光滑、保養容易的傢俬，該公司產品100%意大利製造，用上乘堅實的木料為材料，採取最先進的焗漆，而且取價大眾化。席夢思是榮發最早取得獨家代理權的名廠傢俬。

Cubo Russo意大利名牌真皮梳化，百分百意大利製造，品牌獨特的專屬風格，從顏色、家具結構、功能性與舒適性，Cubo Rosso透過工藝技術與美學設計來改善人們的生活，在創造美好居家環境。

榮發傢俬法拉盛分店：36-45 Main Street, Flushing，電話：718-961-1733，即日起搬遷清貨，全場名廠傢俬Moving sale七折至五折大優惠。榮發傢俬華埠總店：華埠包厘街113號(喜土打街與格蘭街之間），電話：212-924-7477；布碌崙分店：65街769號(榮發新廈7夾8大道之間)，電話：718-921-2873。三店均每週7天營業。且費城、波士頓、芝加哥、華盛頓D.C.、紐約全州、紐澤西、康州、麻省、賓州、維珍尼亞等地均有送貨服務。