整齊牙科勁爆大酬賓 全口植牙僅三萬五千元

整齊牙科的強大醫療團隊由年輕有為的金院長（前排中）率領。

開業20餘年的「整齊牙科」(Prime Smile Implants)舉辦勁爆大酬賓，推出韓國名牌Osstem（美國稱Hiossen）當天植牙並安裝牙橋服務，全口植牙酌收$35,000，另有植7送3，取其「7+3=10」十全十美的美好寓意，此外也有5+2=7（植5送2）、3+1=4（植3送1）特惠，敬請指明預約，及早解除牙患，重拾健全美好人生。

「整齊牙科」由20餘年專業經驗的金院長（Dr. Daniel D. Kim, DDS）主持。他說，為了吸收營養，維護身心平衡健康；又為了滿足口腹之欲，享受美食；還有展現燦爛笑容，建立良好人際關係，都需要有一口好牙，才能坦然笑對人生。然而如果遇有牙齒病變，那就要靠現代科技手法來治療補救，因此該診所引進新穎的韓國的Osstem，是世界前五名的高端植體品牌，能增加植牙成功率，也能延長植體的使用壽命。他還提示，該診所也用瑞典與德國製植牙，性能卓越，給予病人十足信心；而另一種瑞士氧化鋯植牙，則為新式的美容植牙，歡迎各界多加利用。

說到整齊牙科施行的3D數位導航植牙，金院長強調，這項新穎技術可以一天完成，無切口、速度快、疼痛少。金院長又分析3D數位導航植牙的特點，他提示六點，（一）準確度高： 3D電腦掃描，精確判讀患者口內的3D立體影像。（二）安全性高： 醫師可以預知體質缺損修補方案，保障患者的健康和安全。（三）微創植牙傷口小: 手術切口極小，流血少、速度快，術後恢復也快，特別適合長者及高血糖、高血壓患者。（四）親水性植牙： 適合糖尿病與骨質疏鬆患者。（五）CAD/CAM設備: 最新口腔掃描技術，精密微創植牙。（六）手術時間短： 疼痛感低，減少回訪次數，最適合忙碌上班族。

於此同時，整齊牙科提供其他服務: （一）牙齒整型/矯正： 牙齒、舌側、透明與快速矯正。（二）交通事故特殊治療： 接受汽車保險 賠償。（三）美容牙科： 瓷牙貼片、激光美白、ZOOM美白。

一年前，該診所於2023年年中從法拉盛 北方大道搬至帕森斯大道與羅斯福大道路口的新式大樓，更靠近法拉盛市中心，並從過往二樓搬到一樓地面，給予患者進出很大便利。該診所的整體環境與設施高雅潔淨，有利民眾就近上門，安心靜享就醫的全過程。

提供全方位口腔醫療服務的整齊牙科，共開兩州兩個診所，均設停車位，紐約診所地址：38-34 Parsons Blvd, #1A, Flushing, NY 11354 (入口在羅斯福大道)，電話：718-460-9440/1，開診: 周一至五，10:30 am-7 pm，網站: www.PrimeSmileDentalist.com，電郵: [email protected]；新澤西州 診所：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657，電話：201-313-2277，開診: 周二四六，10 am-5 pm，網站： AlignDentalCare.com，受理汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO)。