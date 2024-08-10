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美國聯協公益會8月16日舉辦 2024職員就職暨籌款餐會

紐約訊
2024年夏初，美國聯協公益會於皇后區道格拉斯城舉行健康聯歡會，眾多會員與友好踴躍予會。
2024年夏初，美國聯協公益會於皇后區道格拉斯城舉行健康聯歡會，眾多會員與友好踴躍予會。

美國聯協公益會（United Mutual Association)謹定於8月16日周五晚間6-10時，舉行2024職員就職暨籌款餐會，地點在紐約市法拉盛飛越皇后新木蘭大酒樓，邀請會員及各方友好出席，敬請及早報名，以便安排席次。

上述晚宴，席間將舉辦中醫義診及義賣、卡拉OK義唱籌款等，敬請及早報名，同時該會歡迎各方惠賜特刋廣告及捐助活動經費。此外，該會將再度舉辦高中及大學獎學金，四個名額，現已開始報名，敬請去電咨詢。

2015年4月30日，該會登記成為501(C)(3)減免稅之非牟利機構，旗下幹事均為不支薪的志願人員。2024-2026年聯協公益會團隊計有名譽會長陳偉𠎀律師（Albert Wai-kit Chan, Ph.D.)，創會會長黎淑君(Jean Lai Tong)，會長孔憲衡(Stanley Kung)，副會長陳思遠(Alfred Chan)、劉鎮江（Patrick Lau）、黎禮華（Betty Lai），財務總監張嘉勤（Ken Cheung），管委會委員曹菊芬（Lucia Chan）、伍杏芳（Winnie Eng）、黃梅賢娟（Monica Wong）、袁嘉陽（Sunny Yuan）、劉麗云（Agnes Lau）、成寧娜（Nina Cheng）、潘慕貞（Kitty Chan）、陳佩貞（Christina Chin）。

聯協公益會前身是2010年成立的「紐約聯協公益總會」 (New York United Mutual Association)。更早之前，該會改組自2006年3月成立的「紐約聯協婦女總會」 (New York United Women Association)，成立至今已有18年。該會成立宗旨是積極參與紐約華人社區的公益活動，關注華人社群，特別是長者面對的種種情況。該會以「樂齡-長壽」(Happy & Healthy Longevity) 為口號, 團結各族裔，服務社區，協助長者積極面對及拓展生命, 養生、養心、樂齡、長壽，學習和適應新的資訊環境，實踐健康樂觀人生，並鼓勵年輕人參與服務大眾。

就職典禮舉行地點在法拉盛飛越皇后新木蘭大酒樓，地址： 136-17 39th Ave, Queens, NY 11354，電話：718-886-8526。如欲出席就職典禮晚宴，請逕向美國聯協公益會報名，電話及簡訊： 718-321-1815，通訊: P.O. Box 528295, Flushing, NY 11352，網站: www.uma-ny.org，電郵: [email protected]

2024年7月25日，美國聯協公益會在皇后區康寧漢公園舉辦燒烤大會，引發會員與友...
2024年7月25日，美國聯協公益會在皇后區康寧漢公園舉辦燒烤大會，引發會員與友好的熱情響應。

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