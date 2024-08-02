整齊牙科勁爆大酬賓 全口植牙僅三萬五千元
開業20餘年的「整齊牙科」(Prime Smile Implants)舉辦勁爆大酬賓，推出韓國名牌Osstem（美國稱Hiossen）當天植牙並安裝牙橋服務，全口植牙酌收$35,000，另有植7送3，取其「7+3=10」十全十美的美好寓意，此外也有5+2=7（植5送2）、3+1=4（植3送1）特惠，敬請指明預約，及早解除牙患，重拾健全美好人生。
「整齊牙科」由20餘年專業經驗的金院長（Dr. Daniel D. Kim, DDS）主持。他說，為了吸收營養，維護身心平衡健康；又為了滿足口腹之欲，享受美食；還有展現燦爛笑容，建立良好人際關係，都需要有一口好牙，才能坦然笑對人生。然而如果遇有牙齒病變，那就要靠現代科技手法來治療補救，因此該診所引進新穎的韓國的Osstem，是世界前五名的高端植體品牌，能增加植牙成功率，也能延長植體的使用壽命。他還提示，該診所也用瑞典與德國製植牙，性能卓越，給予病人十足信心；而另一種瑞士氧化鋯植牙，則為新式的美容植牙，歡迎各界多加利用。
說到整齊牙科施行的3D數位導航植牙，金院長強調，這項新穎技術可以一天完成，無切口、速度快、疼痛少。金院長又分析3D數位導航植牙的特點，他提示六點，（一）準確度高： 3D電腦掃描，精確判讀患者口內的3D立體影像。（二）安全性高： 醫師可以預知體質缺損修補方案，保障患者的健康和安全。（三）微創植牙傷口小: 手術切口極小，流血少、速度快，術後恢復也快，特別適合長者及高血糖、高血壓患者。（四）親水性植牙： 適合糖尿病與骨質疏鬆患者。（五）CAD/CAM設備: 最新口腔掃描技術，精密微創植牙。（六）手術時間短： 疼痛感低，減少回訪次數，最適合忙碌上班族。
於此同時，整齊牙科提供其他服務: （一）牙齒整型/矯正： 牙齒、舌側、透明與快速矯正。（二）交通事故特殊治療： 接受汽車保險賠償。（三）美容牙科： 瓷牙貼片、激光美白、ZOOM美白。
一年前，該診所於2023年年中從法拉盛北方大道搬至帕森斯大道與羅斯福大道路口的新式大樓，更靠近法拉盛市中心，並從過往二樓搬到一樓地面，給予患者進出很大便利。該診所的整體環境與設施高雅潔淨，有利民眾就近上門，安心靜享就醫的全過程。
提供全方位口腔醫療服務的整齊牙科，共開兩州兩個診所，均設停車位，紐約診所地址：38-34 Parsons Blvd, #1A, Flushing, NY 11354 (入口在羅斯福大道)，電話：718-460-9440/1，開診: 周一至五，10:30 am-7 pm，網站: www.PrimeSmileDentalist.com，電郵: [email protected]；新澤西州診所：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657，電話：201-313-2277，開診: 周二四六，10 am-5 pm，網站： AlignDentalCare.com，受理汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO)。
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