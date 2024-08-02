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風水玄學大師天山本姸 南西班牙玄學之旅

紐約訊
天山本姸攝於香港大嶼山
天山本姸攝於香港大嶼山

在甲辰龍年整個乾坤都在轉，聲名響譽國際的風水命相大師天山本姸，憑著數十年的玄學風水經驗及心得，於本年三月由Adam Vacation的負責人Belinda悉心安排下，和本姸大師的幾十位有緣人，前往了香港大嶼山的風水寶地，吸收過天地的龍氣，體驗別開生麵的風水尋龍之旅。配合了之前本姸大師接受了香港旅遊發展局邀請，推薦香港旅遊的使命，成為香港旅遊其中的一位推廣人。

本姸大師應客人朋友要求，再接再厲，於本年9月15至24日，捲土重來，再和一群有緣的人，往東而飛，到訪南西班牙。                                        

這裡曾經是繁榮盛世文化匯集之地，藉此教有緣人如何提升自己的氣場，並分享風水及命理的知識。本姸大師認為，在這個乾坤大轉的龍年，人往東出行，有利桃花及人緣，尤其是本年三月及即將來臨的九月，非常適合出行此次到訪的地方是一個熱情洋溢、富於活力、重要民族文化的發源地。                                          

它擁有悠久歷史、顯貴王室、浪漫吉他民謠、奔放的弗拉明哥舞蹈，揮舞藝術氣息的樂土。歷史上天主教，基督教、穆斯林，猶太教，回教徒和平共處，共建了很多特色和宏偉的建築物，尤如大師中西合璧，成功推廣了共建和諧的幾十年品牌形象。此次西班牙之旅，亦可見識作對比。

這次行程團友有機會觀賞西班牙的國粹──鬥牛，以及被聯合國教科文組織註冊為世界遺產的建築，特別是：

1. 紅宮（Alhambra），伊斯蘭建築最著名的古蹟之一。

2. 塞維利亞大教堂（Catedral de Sevilla），是天主教大教堂和前清真寺的合成品，它是世界上最大的教堂之一。

3. 科爾多瓦（Cordoba）的歷史中心，是歐洲最大的歷史中心之一，擁有大量古蹟。

4. 托萊多（Toledo），由於歷史上基督教、穆斯林和猶太教的文化影響，它被稱為「三種文化之城」。托萊多大教堂中殿內鑲金木雕，展示了基督出生至被釘十字架的故事。教堂內收納最多名畫、金漆聖經和全球獨有的油畫《Disrobing of Jesus》，被視為16世紀的巔峰之作。還有《奧爾加斯伯爵的葬禮》，是埃爾·格列柯於1586年創作的畫作被收藏在他的博物館內。這幅作品將天堂和塵世並置，是他最優秀的作品之一。

5. 藝術金三角是馬德裡市中心的普拉多大道上三座重要的藝術博物館構成。2021年，該地區被列入世界遺產名錄。我們會參觀最大的普拉多博物館，欣賞8千多幅藝術收藏品。名額有限，報名敬請從速，詳情請電 (917) 520-6833 Adam Vacation。

令人期待的西班牙玄學之旅
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香港 博物館 古蹟

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