風水玄學大師天山本姸 南西班牙玄學之旅

天山本姸攝於香港大嶼山

在甲辰龍年整個乾坤都在轉，聲名響譽國際的風水命相大師天山本姸，憑著數十年的玄學風水經驗及心得，於本年三月由Adam Vacation的負責人Belinda悉心安排下，和本姸大師的幾十位有緣人，前往了香港 大嶼山的風水寶地，吸收過天地的龍氣，體驗別開生麵的風水尋龍之旅。配合了之前本姸大師接受了香港旅遊發展局邀請，推薦香港旅遊的使命，成為香港旅遊其中的一位推廣人。

本姸大師應客人朋友要求，再接再厲，於本年9月15至24日，捲土重來，再和一群有緣的人，往東而飛，到訪南西班牙。

這裡曾經是繁榮盛世文化匯集之地，藉此教有緣人如何提升自己的氣場，並分享風水及命理的知識。本姸大師認為，在這個乾坤大轉的龍年，人往東出行，有利桃花及人緣，尤其是本年三月及即將來臨的九月，非常適合出行此次到訪的地方是一個熱情洋溢、富於活力、重要民族文化的發源地。

它擁有悠久歷史、顯貴王室、浪漫吉他民謠、奔放的弗拉明哥舞蹈，揮舞藝術氣息的樂土。歷史上天主教，基督教、穆斯林，猶太教，回教徒和平共處，共建了很多特色和宏偉的建築物，尤如大師中西合璧，成功推廣了共建和諧的幾十年品牌形象。此次西班牙之旅，亦可見識作對比。

這次行程團友有機會觀賞西班牙的國粹──鬥牛，以及被聯合國教科文組織註冊為世界遺產的建築，特別是：

1. 紅宮（Alhambra），伊斯蘭建築最著名的古蹟 之一。

2. 塞維利亞大教堂（Catedral de Sevilla），是天主教大教堂和前清真寺的合成品，它是世界上最大的教堂之一。

3. 科爾多瓦（Cordoba）的歷史中心，是歐洲最大的歷史中心之一，擁有大量古蹟。

4. 托萊多（Toledo），由於歷史上基督教、穆斯林和猶太教的文化影響，它被稱為「三種文化之城」。托萊多大教堂中殿內鑲金木雕，展示了基督出生至被釘十字架的故事。教堂內收納最多名畫、金漆聖經和全球獨有的油畫《Disrobing of Jesus》，被視為16世紀的巔峰之作。還有《奧爾加斯伯爵的葬禮》，是埃爾·格列柯於1586年創作的畫作被收藏在他的博物館 內。這幅作品將天堂和塵世並置，是他最優秀的作品之一。