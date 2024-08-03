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女性更年期的根本解決方法？花開花落話更年 免費索取

紐約訊

處於更年期的女性由於雌激素減少，內分泌變化，人體內環境發生改變，可出現植物神經功能失調，出現面部陣發性潮紅、出汗、眩暈、頭昏、心悸、胸悶、血壓大幅度波動。可出現情緒不穩定、失眠、記憶力減退、注意力不集中、工作效率降低。加拿大VIKER公司 提供女性更年期保健手冊”花開花落話更年”  免費索取網址 www.vikerm.com。

　　女性在30歲以後，激素分泌量就逐步下降，40歲後卵巢功能慢慢退化，可引起一系列婦科疾病及更年期綜合症。

　　絕經後雌激素水平更低落，泌尿生殖器官逐漸萎縮，可造成陰道乾澀、性生活困難、泌尿道抵抗力降低，易發生尿路感染。由於盆腔結締組織鬆弛，支持力降低，可造成子宮下垂、膀胱下垂以致膀胱與尿道夾角消失，易發生尿失禁。即使無泌尿路感染，也可導致尿頻、尿急、排尿不盡等尿路刺激症狀，稱之為「尿道綜合征」。

　　由於雌激素減少，失去雌激素保護，可引起血脂升高，體內血膽固醇、甘油三酯及低密度脂蛋白升高，而高密度脂蛋白降低，易發生動脈粥樣硬化。 　　

　　絕經後老年婦女隨年齡增長，冠心病及心肌梗死發病率與病死率急劇升高，心腦血管意外危險性增加，並且由於雌激素減少，可使降鈣素及有活性的維生素D3合成減少，骨質丟失增加，易發生骨質疏鬆症，可出現腰背痛，由於脊椎骨壓縮性骨折而身材變矮，佝腰曲背，還易發生腕部及髖部骨折。

　　由於卵巢功能減退、雌激素減少，可發生皮膚衰老，皮下脂肪消失，出現皺紋。近年來研究表明，雌激素減少還可影響腦功能，某些老年婦女的老年性癡呆發生與雌激素減少有關。 　

　　由於更年期婦女的一些症狀和疾病的發生都與雌激素減少有關，所以長久以來雌性激素替代療法在臨床上應用非常普遍，可是科學試驗發現，長期服用患心血管疾病和乳腺癌的幾率大大增加，可以增加子宮內膜癌的危險性，此外還會造成週期性陰道出血等疾病。

　　所以要預防或治療更年期婦女的諸多症狀和疾病，恢復卵巢雌激素的分泌功能是最根本的方法，目前天然草本療法倍受廣大女性喜愛。例如市場上最具代表性的產品「紅人歸」膠囊與外界補充激素療法完全不同，「紅人歸」膠囊是從天然草本中提取精華的純天然保健品，不含荷爾蒙，沒有副作用，更重要的是能直接作用於卵巢和營養恢復卵巢功能，使其分泌身體所需要的荷爾蒙，全面調節女性內分泌，使女性恢復青春美麗，推遲消除更年期症狀有奇效，而且還能夠補益肝腎，健脾胃養心神，促進血液循環，提高機體的免疫能力，從根本上解決女性更年期遇到的各種問題。

　　如有任何問題請打專家諮詢電話﹕北美請打免費電話﹕1-888-518-7778，北美以外的國家和地區請打1-604-518-7778或上網瞭解www.vikerm.com

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