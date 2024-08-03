紐約華協體育會足球隊 歡迎好者加盟

紐約華協體育會足球隊大合照，前左為總領隊伍樹鴻，前右為領隊林小偉

基地為華埠的紐約華協體育會足球 隊周前到新澤西州 訪問，與新澤西州華人 星隊進行一場十一人友誼賽，賽事共分為三節，每節45 分鐘，賓主盡歡。

這二支球隊大部分球員在50歲以上，年齡跨度16-74 歲。各有一對父子兵一同上陣，兒子均為16 歲少年，表現奇佳。這是華協體育會足球隊在總領隊伍樹鴻、領隊林小偉自疫情以後第一次率隊到新州交流。

去年2023 年華協足球隊前往海南島三亞參加第十三屆世界華人足球盃，奪得50 歲組別冠軍，後更訪問容桂、中山等地進行友誼賽。紐約華協體育會足球隊每年都組隊到中國比賽及訪問。

總領隊伍樹鴻表示，華協隊成立於1977年，1984年成為美國首支華裔足球隊訪問中國各地進行友誼賽。1995年在紐約協助成立世界華人足球協會，首度在 紐約主辦第一屆世界華人足球盃，吸引到世界各地華人到紐約參賽。包括容志行率深圳隊、古廣明率領德國華人隊、香港球星黎新祥梁帥榮等均來參加。

華協每年都有率隊到中國各地旅遊訪問比賽，歡迎喜愛好足球運動人仕查詢及參與球隊在每星期日早上七點至九點在華埠哥倫比亞球場友賽。查詢電話: 9173068138