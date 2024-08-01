夏季法拉盛街坊節 賓州看少棒遊匹茲堡

夏日何處去？8/24、25兩天一夜到威廉波特觀戰少棒、遊匹茲堡。

在暑假的8月份，佳欣旅遊特地安排8/11(星期日)法拉盛 街坊節及8/24(星期六)賓州 威廉波特少棒賽兩項精彩活動及行程，歡迎致電該公司查詢詳細活動內容及行程安排。

8月11日緬街郵局旁，在三福大道上將有100個攤位的街坊節，上午9時開始，到下午6時止。除了往年的衣服飾物、手機配件和五金用品外，今年新增設古玩珍奇一條街及美食廣場，歡迎攜家帶眷前去，同時也歡迎骨董及食品攤位報名，洽詢電話： (917) 375-7740。

8月24日及25日周末，賓州威廉波特少棒賽/匹茲堡兩天一夜巴士遊，第一天8月24日上午先到威廉波特，觀賞世界少棒賽(Little League Baseball) 國際組決賽。8支美國隊以及8支國際隊比賽12天，ESPN體育頻道轉播每場比賽。8月25日決賽，7號台ABC全美實況轉播，冠軍隊次日周一進白宮，美國總統拜登 接見。下午至賓州巴特勒小鎮前總統川普遇刺處巡遊，再至賓州全國鋼鐵之都匹茲堡作市區遊，並搭紅色登山鐵纜車觀賞市區全景。當晚夜宿匹茲堡市中心希爾頓系列酒店。

翌日8/25上午，旅行團折返威廉波特，觀賞最後四強季軍賽或冠軍賽，賽後返回紐約。費用每人$198，包巴士、遊覽、酒店。報名截止日期為8/13。