夏季法拉盛街坊節 賓州看少棒遊匹茲堡
在暑假的8月份，佳欣旅遊特地安排8/11(星期日)法拉盛街坊節及8/24(星期六)賓州威廉波特少棒賽兩項精彩活動及行程，歡迎致電該公司查詢詳細活動內容及行程安排。
8月11日緬街郵局旁，在三福大道上將有100個攤位的街坊節，上午9時開始，到下午6時止。除了往年的衣服飾物、手機配件和五金用品外，今年新增設古玩珍奇一條街及美食廣場，歡迎攜家帶眷前去，同時也歡迎骨董及食品攤位報名，洽詢電話： (917) 375-7740。
8月24日及25日周末，賓州威廉波特少棒賽/匹茲堡兩天一夜巴士遊，第一天8月24日上午先到威廉波特，觀賞世界少棒賽(Little League Baseball) 國際組決賽。8支美國隊以及8支國際隊比賽12天，ESPN體育頻道轉播每場比賽。8月25日決賽，7號台ABC全美實況轉播，冠軍隊次日周一進白宮，美國總統拜登接見。下午至賓州巴特勒小鎮前總統川普遇刺處巡遊，再至賓州全國鋼鐵之都匹茲堡作市區遊，並搭紅色登山鐵纜車觀賞市區全景。當晚夜宿匹茲堡市中心希爾頓系列酒店。
翌日8/25上午，旅行團折返威廉波特，觀賞最後四強季軍賽或冠軍賽，賽後返回紐約。費用每人$198，包巴士、遊覽、酒店。報名截止日期為8/13。
世界少棒賽是美國非常重視及轟動的比賽，16隊中的亞洲及太平洋區代表隊，今年由桃園龜山國小在六月時以三比零擊敗韓國隊而獲得亞太區代表權，殊為難得。此次2天的比賽巴士團也是四十年來首次舉辦有兩天觀賞比賽及酒店過夜的巴士行程，想去威廉波特的朋友，這是難得的機會，敬請萬勿錯過。報名請電紐約大球迷傅鶴鳴：(917)375-7740，委託辦理佳欣旅遊，法拉盛緬街37-02號時代商場一樓F6A室。
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