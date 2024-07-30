全美亞太裔耆老中心（NAPCA）協助長者獲得醫療福利

國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者 醫療及社會福利

國會最近通過《通貨膨脹削減法案》對Medicare/紅藍卡 D部分福利 進行了重大修改。國家亞太老齡化中心（NAPCA）提供最新資訊分享：

Medicare/紅藍卡 D部分有哪些變化？

該法案旨在幫助年長者更容易負擔其處方藥費用。聯邦政府首次對Medicare涵蓋的某些藥品進行了價格談判。法案規定了所有藥品的年度自付費用上限，並對胰島素設立了特別的上限。受益人還可以將自己的花費分攤在整個受保年度中，並且不再需要自己支付由疾病控制與預防中心（CDC）推薦的成人疫苗的費用。

我的藥品費用會受到什麼影響？

胰島素病患，每月花費上限為35美元。這對許多患有糖尿病的年長者來說是個好消息，特別患有糖尿病的概率相對更高的亞裔和太平洋島裔。其次，從2025年起，Medicare會對其包含的處方藥費用以2000美元的年度上限。意味著無論需要多少藥物，全年總費用不會超過2000美元。但需要注意的是，2024年的年度上限為8000美元。

從明年開始，您可以選擇將其藥品花費平均分攤到全年，而不是一次性支付大量費用。如果您有固定收入，這個選項可能有助於您的預算管理。但請記住，您需要主動選擇這個支付方式，因為它不會自動生效。若有疑問，建議您直接聯繫Medicare處方藥保險 公司。

我可以獲得有關Medicare/紅藍卡處方藥費用的更多幫助嗎？

Medicare受益人可以通過低收入補貼（Low-Income Subsidy）計畫，也稱為額外幫助（Extra Help）計畫，獲得更多的節省。2024年，額外幫助計畫擴大，使得收入在聯邦貧困線135%至150%之間並符合資產限額要求的受益人可以獲得全額的額外幫助福利。換句話說，如月收入在1903美元以下（或夫妻總收入在2575美元以下），將無需支付Medicare處方藥計畫的保費和自付額，並且為通用名藥物和品牌藥物都支付更少的費用。這些限額每年會有所變更。

我聽說新法案可能會影響我使用的一些藥物，這是真的嗎？

一些專家擔心新法案的價格規則可能會帶來意想不到的後果，比如減緩新藥物的開發，特別是那些容易在家服用的藥片，從而使年長者更難獲取他們當前在服用的藥物。然而，採取平衡的實施方法可讓人們更好地應對這些挑戰。例如，Medicare可以通過監管保險公司，確保它們不會將某些品牌藥物歸入那些高成本類別，而避免給年長者帶來更多花費。藥片與注射藥物相同的保護水準，將鼓勵製藥公司繼續開發兩種類型的藥物。有助於年長者獲得最適合其健康需求的治療。

如對Medicare/紅藍卡、Medicaid/白卡、平價醫療法案健康保險市場、社會保障退休福利、補充保障收入或疫苗接種等有任何其他問題，請通過以下三種方式聯繫NAPCA：

電話：（國語）1-800-683-7427，（廣東話）1-800-582-4218，（英文）1-800-336-2722

電子郵件：[email protected]

郵寄地址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

全美亞太裔耆老中心（NAPCA）是一家致力於提高亞裔和太平洋島裔年長者及其家庭生活品質的非營利組織。我們運營著NAPCA年長者幫助中心，為年長者及其照護者提供多語言服務，包括普通話、廣東話、韓語、越南語、英語。