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王嘉廉社區醫療中心 將舉辦年度「健康日」活動

紐約訊
王嘉廉社區醫療中心2024年度「健康日」活動將於8月3日（曼哈頓羅斯福公園）和8月10日（法拉盛37大道136-26號）舉行。
王嘉廉社區醫療中心2024年度「健康日」活動將於8月3日（曼哈頓羅斯福公園）和8月10日（法拉盛37大道136-26號）舉行。

王嘉廉社區醫療中心日前於皇后區法拉盛40路131-72號新址舉辦新聞發佈會，向當地媒體、社區合作夥伴和讚助商宣佈2024 年「健康日」活動事宜。「健康日」是醫療中心每年夏季的傳統活動，今年的兩場活動將分別於8月3日（星期六）在曼哈頓下城羅斯福公園 （格蘭街和基士提街），及8月10日（星期六）在皇后區法拉盛37大道136-26號舉行，活動時間均為上午10時至下午 3時。

王嘉廉社區醫療中心行政總裁查高書（Kaushal Challa）表示：“自1971年首次舉辦的華埠健康日活動標志著醫療中心的起源，並促成了王嘉廉社區醫療中心的成立與發展。如今，醫療中心已在曼哈頓下城和皇后區法拉盛設有六處地址。53年后的今天，我們依然滿懷熱情，致力於與社區互動，並通過這一傳統活動為社區提供全面的健康服務與資源。”

作為社區的重要活動，「健康日」旨在鼓勵社區民眾主動關心自己的健康狀況，並養成更健康的生活方式。活動將提供免費健康篩檢，包括測量血壓、膽固醇、血糖、身高體重指數等，還將提供健康教育活動、健康及社會服務資源、醫療保險信息，以及老少咸宜的娛樂活動。醫療中心也將在現場進行招聘，歡迎您瀏覽我們的網站，查詢招聘職位：https://www.bitly.com/CBWCHChiring

「健康日」恰逢2024年全國醫療中心週，其主題為“通過關懷聯結支持社區”，凸顯了社區醫療中心在提升公共健康和推動健康公平方面的關鍵作用。作為聯邦認可的醫療中心，王嘉廉社區醫療中心每年為數萬名社區民眾提供優質且可負擔的醫療服務。眼科服務的擴展將於今年夏季開始，旨在為各年齡段的就診者提供優質的眼科護理服務。

醫療中心醫務總監金曉星醫生（Dr. Nuna Kim）表示：“醫療中心的工作核心是為社區提供基本醫療服務，這對社區健康的影響最為深遠。今年，我們很高興地宣佈，醫療中心眼科將從目前位於獲加街125號的地點擴展至法拉盛40路的新址。這一擴展將從今年夏季開始，旨在為各年齡段的就診者提供滿足其需求的優質眼科護理服務。”

超過五十家醫療保健和社會服務組織將參加華埠和法拉盛的「健康日」活動，為社區提供增強健康意識的資訊、兒童互動遊戲和娛樂活動。兩場「健康日」活動現場都將帶來尊巴舞 (Zumba)表演、心肺復甦術展示，以及由紐約養生太極氣功聯誼會帶來的太極拳表演。位於華埠的「健康日」活動還將包括由Eno B. 表演的韓國鼓舞，法拉盛的「健康日」活動則包括來自華策會福壽老人中心帶來的舞蹈表演。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。瞭解更多信息，請訪問：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp

法拉盛 皇后區 曼哈頓

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