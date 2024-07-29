J.D. Power 2024年美國新車質量調查 現代汽車Santa Cruz 榮獲第一

J.D. Power副總裁Robert Mansfield於6月26日在加州噴泉谷向現代汽車總監Omar Rivera頒發2024年美國新車質量最佳中型卡車獎。

J.D. Power 2024年美國新車質量調查(Initial Quality Study)sm將現代Santa Cruz評為最佳中型卡車。現代汽車產品陣容中的其他車型也表現出色，現代Elantra和Tucson分別在各自的類別中排名第三。總體而言，現代汽車品牌的排名上升了七位，在大眾市場汽車品牌中排名第三，超出大眾品牌平均19點每百輛車問題數(PP100)。

北美現代汽車品質與服務工程部門總監Omar Rivera表示：「這個獎項強調了現代汽車致力於提供最高品質車輛的承諾。Santa Cruz不僅提供創新的設計和多功能性，而且還體現了我們對細節的一絲不苟、先進的工程設計，和嚴格的品質控制。我們致力於不斷提高車輛質量，確保客戶始終滿意。」

研究亮點：

•J.D. Power 2024年美國新車質量調查是基於對99,110名購買和租賃2024年款新車的車主在擁有期間早期所做的調查。今年是此調查的第三十八年。

•J.D Power藉由車主擁有新車後九十天內每一百輛車所經歷的問題數量(PP100)來衡量新車品質。分數越低表示品質越高。

•J.D. Power的2024年新車質量調查於2023年七月至2024年五月期間進行，是227個客戶之聲(Voice of Customer)問題以及相關維修數據調查的結果。調查問題分為十個類別：資訊娛樂；功能、控制和顯示；車輛外觀；駕駛輔助；車輛內飾；動力系統；座位；駕駛體驗；氣溫；以及特殊維修情況。此研究旨在為汽車品牌提供有用信息、找出問題所在，並推動產品改進。

J.D. Power是汽車資料和分析領域的全球領導者，為汽車產業和特定非汽車產業提供業界情報、消費者見解，和問題解決方案。J.D. Power利用其廣泛的專有資料庫和軟體功能，結合先進的分析與人工智慧工具，幫助客戶優化業務績效。

J.D. Power於1968年成立，在北美洲、歐洲，和亞太地區設有辦公室。請至JDPower.com/business查詢更多相關訊息。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州 的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業 機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。