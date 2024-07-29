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泛美假期專業口碑創新求變獨家行程 推出雙十環島遊美食好山好水7/31前報名減$50

紐約訊
紐約泛美假期帶您暢遊臺灣太魯閣國家公園、日月潭以及澎湖外島等，行程滿滿，豐富多樣，令您畢生津津樂道，難以忘懷。
紐約泛美假期帶您暢遊臺灣太魯閣國家公園、日月潭以及澎湖外島等，行程滿滿，豐富多樣，令您畢生津津樂道，難以忘懷。

紐約泛美假期再次受到紐約台灣會館老人中心、大紐約客家會、紐約松柏愛心會、北美台灣屏東鄉親會等委託，隆重推出「民國113年雙十國慶台灣環島遊」。泛美為回饋舊雨新知，凡於7月31日周三前報名該團並每人繳清$300訂金者，即享$50折扣， 9/29出發，報名從速。

泛美假期雙十國慶團分A團─台灣環島12日豪華遊及B團─台灣環島+馬祖14日豪華遊； 出發日期均為9月29日周日，行程包含近年才開放的軍事重地---龜山島，還有雄奇險峻的自然景觀---太魯閣，懷舊花東鐵路悠遊之旅(含鐵路便當)以及台灣北、中、南部夜市地方美食，並在台灣的南國之境---屏東獨家安排南台灣古早喜慶辦桌宴。同時，全程免費提供礦泉水以及台灣旅遊保險，團費含車資、旅館、門票及小費。

這項國慶團行程中，景點龜山島開放未久，對大部分團友而言，將是全新體驗該島上巉崖峭壁、溫泉湧現，並有山巒、海蝕洞、湖泊、冷泉，外加特殊崖生植物及豐富的海洋生態，海水沖蝕、潮起潮落，美不勝收。而太魯閣峽谷由於大理岩經河水下切侵蝕，逐漸形成幾近垂直的U形峽谷，造就了世界級的峽谷景觀。此外，花東之旅則將品嘗懷舊鐵路便當，是現代人回歸純樸養生的古早味。

上述行程尚將遊覽國家二級古蹟---恆春古城，超過百年歷史；墾丁國家公園的天然珊瑚礁、海蝕地形、崩崖地形等奇特地理景觀。賞景之餘，團友將有機會品味在地「辦桌」流水席，感受台灣民間濃濃人情味。至於台南關子嶺泥漿溫泉，水中含有氯離子、碳酸氫根離子和鈉離子，洗後全身舒暢、皮膚紅潤；而到水火同源，主要是觀賞壁上冒出的天然氣，可使點燃的火焰不熄滅，但是泉水又不斷從崖壁細縫中潺潺流出。火噴其間，無煙亦無燄，形成水中有火，火中有水的奇特景觀。

同一團還將前往阿里山觀賞日出日落；台中日月潭坐船遊湖，山水渾然天成，讓人流連忘返。之後，順道遊玩鹿港老街，最後參觀地震教育園區、慈湖、頭寮、品嘗石門活魚後，參加四海同心聯歡大會，之後亦可續接馬祖三日遊。

有關詳情請洽泛美假期，電話: 718-539-3848/353-9899或親臨41-38 College Point Blvd., #2A, Flushing, NY11354亦可瀏覽www.SeaHawkVacations.com。

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