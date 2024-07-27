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「和平之君」兒童福利院中國文化之旅完美落幕 邀請您明年再次啟程

紐約訊
合影於曾經的家「和平之君」兒童福利院。
合影於曾經的家「和平之君」兒童福利院。

「這次的文化之旅讓我們獲益良多，完全消弭了孩子感受自己被拋棄不被愛的疑慮與陰霾，重新建立了孩子的愛與信心，讓我們一家更緊密；旅程後，孩子告訴我，未來他希望創建一個能夠幫助孤兒的企業把愛傳遞出去，感謝和平之君福利院，這意義非凡的旅程給了我們與孩子這麼珍貴的體驗，感受人生的目標及使命。」一位領養家庭的家長回憶道。

今年的「中國文化之旅」非常的特別且有意義，孩子們帶著家人回到了自己重生的地方─「和平之君」兒童福利院，讓福利院曾經的家人們知道，自己現在成長得很好，福利院的院長和老師們也想起以往相處的點滴，那些永遠都在心上的孩子終於也展翅高飛擁有自己的天空了；「我見到了我的朋友和照顧我的老師們，我參觀了就讀六年的學校，也見到了小學老師，這是整趟旅程中最感動且難忘的時刻。」一位孩童憶道。

此次的文化之旅跨足了北京、天津、深圳、香港四個城市，旅程中孩子與家人們造訪了頤和園，瞭解中國近代史，並且換上漢服享用宮廷宴感受當時近代文化，在八達嶺長城欣賞壯麗的景色，也到了天津馬可波羅廣場，瞭解了當時馬可波羅對中西文化交流的啟蒙與貢獻；更是拜訪了時下先進的科技造車工業─比亞迪，體驗模擬駕車以及科技的魅力。還有文化老街、夜間遊輪等許多地點沉浸式的體驗與互動，讓孩子與家庭印象深刻。「比亞迪的汽車很棒，我們看到的電動交通工具的未來發展和科技的進步；一整天都非常有趣」一位孩童興奮的說道。

「和平之君」兒童福利院，於2003年由美國太子行創辦人楊應瑞先生所成立，是唯一一所經由中國政府批准，與海外華人合辦的孤兒院，今年建院滿20週年；「和平之君」兒童福利院仔細地照顧了數百位重度殘疾孩童，關照孩童的醫療之需，同時也為他們提供生活職能培訓，這20年期間，在「和平之君」兒童福利院與善心家庭們的幫助下，已有超過50多位孩童被國內及海外家庭所領養，在愛的雨露下得到新生；「和平之君」兒童福利院也因此成為當地乃至全國標竿式的福利機構，受到全社會廣泛讚譽，樹立了社會榜樣，多次得到政府表彰。

習主席於APEC時也曾提及「中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。」，「和平之君」兒童福利院亦期許，中美雙方民眾的文化互動，讓彼此更相互瞭解，中美友善小使者們架起中美之間溝通的橋樑，拋轉引玉，讓更多人一同參與慈善活動。

「和平之君」兒童福利院，希望將來有更多家庭能參與明年的中國文化之旅，也歡迎善心人士捐贈，提昇福利院孩童照護的質與量。有關「和平之君」兒童福利院的中國文化之旅查詢請致電 （925）292-2331或 [email protected]

有關福利院的工作與使命，請瀏覽「和平之君」兒童福利院官網https://www.popsfoundation.org

此次中國文化之旅從北京君悅飯店晚宴揭開序幕。
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