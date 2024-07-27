正確修補衰老細胞 年輕二十歲平衡中藥創始人助你健康長壽

是人都怕老，說不怕老的多是出於無奈的違心之論。為求健康長壽許多人會在營養、運動、住家環境等方面下足功夫，希望能達到延年益壽的目的，不幸的還是有不少人無法達成心願，令人驚訝的是吃錯了太多營養品！

平衡中藥創始人韓惠光集其營養病理學的背景首創以清理、營養、調養三角鼎力的平衡中藥幫助病人遠離癌症 。其中清理與調養不可以顛倒前後，必須先清理後調養。要先將各種病毒清出體外然後調養的補藥才能加強好細胞的重生，恢復內臟功能達到健康長壽的目的。

全世界的人都看到的美國總統Joe Biden已八十多歲了。其實，衰老的體態是正常的，不見得有病灶而就是器官衰老了。可是為了選總統他必須要強勢表現自己還健康有力，可惜適得其反，經常摔跤，口齒不清。其實正確中藥使用可以加強其肝腎功能強化腦力，根本加強體力同時強化關節 骨骼助其行走正常，肝腎功能進步也加強胸腔肺活量說話有力不再口齒不清，一兩個星期內可見明顯效果。

韓醫生三年前幫過一位95歲康老先生，體弱衰老行動困難但無大病，經韓氏調理一個月後就能和朋友出遊飲茶，感激興奮之餘來電感謝韓氏告知自己又回到六十歲的精力。如需諮詢請電917-838-2579. Bayside 11364留話速回。首次諮詢免費，懷疑批評之餘一探究境是你真正健康的轉戾點。