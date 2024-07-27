我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元

正確修補衰老細胞 年輕二十歲平衡中藥創始人助你健康長壽

紐約訊

是人都怕老，說不怕老的多是出於無奈的違心之論。為求健康長壽許多人會在營養、運動、住家環境等方面下足功夫，希望能達到延年益壽的目的，不幸的還是有不少人無法達成心願，令人驚訝的是吃錯了太多營養品！

平衡中藥創始人韓惠光集其營養病理學的背景首創以清理、營養、調養三角鼎力的平衡中藥幫助病人遠離癌症。其中清理與調養不可以顛倒前後，必須先清理後調養。要先將各種病毒清出體外然後調養的補藥才能加強好細胞的重生，恢復內臟功能達到健康長壽的目的。

全世界的人都看到的美國總統Joe Biden已八十多歲了。其實，衰老的體態是正常的，不見得有病灶而就是器官衰老了。可是為了選總統他必須要強勢表現自己還健康有力，可惜適得其反，經常摔跤，口齒不清。其實正確中藥使用可以加強其肝腎功能強化腦力，根本加強體力同時強化關節骨骼助其行走正常，肝腎功能進步也加強胸腔肺活量說話有力不再口齒不清，一兩個星期內可見明顯效果。

韓醫生三年前幫過一位95歲康老先生，體弱衰老行動困難但無大病，經韓氏調理一個月後就能和朋友出遊飲茶，感激興奮之餘來電感謝韓氏告知自己又回到六十歲的精力。如需諮詢請電917-838-2579. Bayside 11364留話速回。首次諮詢免費，懷疑批評之餘一探究境是你真正健康的轉戾點。

癌症 關節

上一則

皇后區貝賽今年首起謀殺案 43歲男深夜遭搶匪槍擊亡

下一則

貝賽今年首起謀殺案 43歲男深夜遭搶匪槍擊亡

延伸閱讀

健康長壽、兒女最孝順的「生日尾數」曝光 一生大富大貴

健康長壽、兒女最孝順的「生日尾數」曝光 一生大富大貴
養生／想長壽 5種P開頭食物要限量

養生／想長壽 5種P開頭食物要限量
養生／103歲「牙買加奶奶」長壽祕訣：愛自己

養生／103歲「牙買加奶奶」長壽祕訣：愛自己
人類壽命已達極限？科學家：不該期盼長命百歲 多數人最多90歲

人類壽命已達極限？科學家：不該期盼長命百歲 多數人最多90歲

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55
維權者19日召開會議，力挺莊文怡，並表示將於24日到布碌崙地檢辦公室前抗議。(記者顏潔恩／攝影)

聲援莊文怡「反擊出於自衛」 華人團體號召7/24示威

2024-07-20 02:28

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光

26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光