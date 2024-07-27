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華聯超市北方大道新店隆重開業回饋酬賓活動 自備超大型免費停車場

紐約訊
華聯超市7月26日(周五)試營業備有回饋大酬賓活動。
華聯超市7月26日(周五)試營業備有回饋大酬賓活動。

日前隆重開業的華聯超市座落於法拉盛北方大道夾193街，擁有近百輛免費大型停車場，是南來北往的僑胞們購物的好選擇。華聯超市由資深超市業者經營，方正的店面規劃出現代生活所需的青蔬、甜果、鮮肉、生猛海鮮及華人最愛的游水魚蝦及琳瑯滿目、貨色充裕的各國各地雜貨美食。一站式的便利購物、動線流暢的空間設計，每一項都是提升購物者購物時的舒適與便捷。僑胞無需苦無停車場而煩惱更可絕對避免罰單的損失。華聯超市慶祝開業回饋酬賓，酬賓項目豐富不勝列舉，敬邀僑胞把握前往。

以成為僑胞的好鄰居；華聯超市自試營業(7/26)起推出「試營業酬賓回饋活動」。凡消費滿$38，即可任選康綠玉子豆腐2條或優樂美2條;滿$88即可任選辛字麵10包裝或VILOE飲料一箱;滿$158 即可任選SHIRAKIK蘆薈汁/箱或利川米15LB/包或王老吉/箱。多買多得，送完即止。

華聯超市秉持「誠信、創新、責任」的經營理念，以提升民眾生活品質為己任，致力於打造舒適的購物環境，商品新鮮、價格實惠、服務優質，民眾感受時尚及品味並享有完善的購物場所。這便是華聯所致力的目標。華聯超市寬敞明亮，動線規劃流暢，生鮮區、冷凍食品區、乾貨區、生活百貨、中西南北雜貨一應俱全，種類繁多，物美價廉。

 

華聯超市引進最新現代化設備，優化成新鮮衛生的優質購物環境。嚴選商品、產地直採，提高食品安全，注重生鮮食品的把關，在商品上均採用大量進貨，統一採購，降低成本分享給消費者；完善的物流管理系統，保持最優良的品質，店內各種蔬果採購每日均由產地直達、新鮮海產及溫體肉品天天運送。華聯超市為顧客提供安全、舒適、可靠的購物場所，讓顧客輕鬆享受購物樂趣，讓消費者能夠買得開心，吃得安心，給予質量最大的保證。華聯超市接受政府糧食券、各大OTC卡，提供餐館、商家送貨，歡迎洽詢。華聯超市地址：193-01 Northern Blvd Flushing NY 11358，自備大型停車場。營業時間：8:00am至9:00pm，電話:718-224-1268，傳真:718-224-1321

華聯超市7月26日(周五)試營業備有回饋大酬賓活動。
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法拉盛 糧食券 華人

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