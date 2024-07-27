百康仁德祝賀聯合健保亞裔市場成立30周年

聯合健保亞裔市場成立30周年誌慶，百康仁德醫生集團首席發展官惠華（右四）向亞裔市場全美副總裁羅光甸（左四）贈送獎座。

聯合健康保險亞裔 市場（UnitedHealthcare Asian Initiative）近日在曼哈頓 唐人街舉辦30周年慶典。紐約百康仁德醫生集團（Rendr）的代表參與慶典並贈送獎座，以感謝聯合健保數十年來為亞裔社區提供優質的健保服務。

聯合健康保險亞裔市場於1994年在曼哈頓唐人街開設第一家資訊中心。目前，亞裔市場已經在全美創建14個資訊中心，會員人數也從1994年的1000人，增加到今天的21萬多人。

在聯合健康保險亞裔市場成立30周年的慶典上，百康仁德醫生集團首席發展官惠華（John Hui）向亞裔市場全美副總裁羅光甸（Chris Law）贈送獎座，感謝聯合健康保險與百康仁德一起，共同致力於為亞裔民眾提供高質量、可負擔的健康服務。

惠華表示，自百康仁德成立以來，聯合健康保險亞裔市場全力支持該集團「以醫療效果為導向」（value-based）的醫療模式，共同倡導預防性醫療，提升醫療質量，並為亞裔群體提供符合他們語言和文化需求的醫療服務與健康教育。

惠華提到：「我們期待繼續與聯合健康保險亞裔市場緊密合作，為醫療資源不足的亞裔社區提供優質、親切的醫療服務。」

百康仁德是紐約市最大的綜合性、多專科華人醫生集團。該集團旗下的200多名醫生及助理醫生，在位於布魯克林、曼哈頓、皇后區、史丹頓島，以及長島納蘇郡的100多家診所，為亞裔社區提供一流、親切的醫療服務。該集團診所的年度病人訪問量超過120萬次，更好的醫療服務盡在百康仁德，歡迎瀏覽網頁https://www.rendrcare.com/zh_hk/查找您附近的醫生。