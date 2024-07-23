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「汾酒陪你過夏天」 亮相曼哈頓新派中餐館

【紐約訊】

「汾酒陪你過夏天」系列創意全球推廣活動，自去年夏天從中國、英國、法國、加拿大、瑞典哈薩克、吉爾吉斯斯坦等國家火熱進行後，今年最新一站亮相的是紐約曼哈頓，由美國總經銷商大文行酒業有限公司接力，策劃出一台精彩的汾酒品鑑晚宴，延續該活動「交融生彩」的主題。

品鑑會選址曼哈頓上東城高級中餐廳「胡同」，是香港同名川菜館在曼哈頓的姐妹店，位大酒店內，裝飾富麗堂皇，在紐約有相當的知名度。邀請出席的人士以曼哈頓的年輕精英人群為主，包括金融、媒體、娛樂、科技、服務業、法律、房地產等行業，很有代表性，大家都有一個共同點:第一次接觸汾酒。

品鑑會首先以汾酒雞尾酒為媒，請餐廳調酒師調配出以汾酒為基酒的雞尾酒，馬上受到客人的喜歡，效果很好，應正汾酒雞尾酒與世界「汾」享「中國味道」的目標期待。正餐時大家就很自然享用餐桌上的主角-青花汾酒，

汾酒是清香型白酒的鼻祖，以清、正、甜、長、淨見長，給人清香純正，綿甜回味的口感。與其它香型的中國白酒相比，這個特點在用作雞尾酒的基酒上有著先天的優勢，調配出的雞尾酒很為年輕族群所接受。

山西汾酒集團顯然非常清楚了解這一點，精心設計了以雞尾酒為切入點的「汾酒陪你過夏天」推廣活動，融入年輕化、時尚化和國際化的世界現代國酒文化，既是古老傳統和現代時尚的融合，也是東方韻味和世界酒文化的對話和碰撞。雞尾酒是汾酒對傳統中國白酒的創新突破，能夠充分發揮汾酒的獨特風味，探索出一條更加富有創意的中國白酒國際化發展道路。

餐廳調酒師說:「汾酒的味道並不濃烈，帶有清新的香味，特別容易作為雞尾酒的基酒，這與其他大多數的中國白酒不同。」現場客人反應亦印證了這一點。

曼哈頓汾酒品鑑會的美景、美食、美酒的多元結合創造出豐富立體的體驗，通過美國客人熟悉的品酒語言，讓汾酒完美融入當地酒文化，讓客人沉浸在中國白酒的文化魅力，現場歡笑聲語，興高彩烈。

這次紐約曼哈頓「汾酒陪你過夏天」系列活動的成功舉辦，進一步拓展了以汾酒為代表的中國清香型白酒走向「國際化、年輕化、時尚化」的新航程。

活動主辦單位美國大文行酒業有限公司總裁張瑞群先生總結說，雞尾酒與中國白酒的傳統味道能形成互補性，受到年輕群體的關注和喜愛，希望可以造成汾酒與美國酒文化的「雙向奔赴」，綻放出鮮豔多彩、活力四射的火花，點燃盛夏，創造豐富的中國白酒文化體驗。

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